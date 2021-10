La portaveu del grup municipal socialista de Girona, Sílvia Paneque, va reclamar aquest divendres que l’equip de govern de Girona (JxCat i ERC) que facin el necessari per evitar els «botellons» que darrerament s’estan produint a la ciutat, sobretot a la plaça de les Botxes del parc de la Devesa. Ho va argumentar pel fet que l’ordenança municipal prohibeix beure alcohol al carrer:«No és que ho vegi bé o malament, és que la nostra ordenança diu que no es pot consumir alcohol a la via pública si no és que és en un espai habilitat».

Paneque va insistir en què s’han d’evitar amb «un treball preventiu abans de la convocatòria i durant la convocatòria, si cal amb sancions, perquè això no es produeixi». I recorda que no es tracta només que s’està bevent alcohol al carrer sinó que, causen desperfectes al mobiliari urbà, pintades, la Devesa queda bruta....». La nit de dijous a divendres, de fet, es va viure una nova nit de «botellons», la del «dijous universitari». Va haver-hi concentració de grups de persones a la Devesa i a Fontajau. Al parc de la Devesa es van arribar a concentrar un màxim de 800 persones, segons els Mossos i a Fontajau també un grup nombrós, però segons fonts municipals, van ser concentracions d’un nombre inferior de persones respecte a l’últim dijous.

La representant del PSC va fer aquestes declaracions en el marc d’una roda de premsa sobre seguretat. Els socialistes van «oferir» al govern municipal fer un pacte de ciutat sobre Seguretat i Convivència, perquè «la ciutat ho necessita», al seu parer. Paneque, va assegurar que “allarguem la mà al govern en un àmbit en el qual pensem que la ciutadania ho reclama. Sabem que és un tema complicat, un tema difícil i no volem fer demagògia. Per això creiem que cal fer una diagnosi sobre la seguretat a la ciutat, una anàlisi territorialitzada i acurada per barris, ja que no hi ha la mateixa problemàtica als diferents barris de la ciutat”. I van insistir en què «cal una diagnosi territorialitzada, donar un missatge d’impunitat zero i fer complir les ordenances».

Calen entre 30 i 40 policies més

Els socialistes han proposat un increment net de plantilla de la Policia Municipal fins a arribar a les ràtios europees recomanades, que són d’1,9 agents per cada mil habitants. “Ara estem en una ràtio d’entre 1,3 i 1,4. Per això cal un increment de plantilla que situem en un 120%, ja que és important que els increments de plantilla no vagin a cobrir baixes i jubilacions. Això implica de 30 a 40 agents més en un període de 6 anys. Per començar caldria una primera tongada de 10 agents d’increment net a la plantilla per a l’any vinent. És també una de les condicions que li posem al govern per als pressupostos”. Actualment hi ha 156 policies, però una desena encara han de fer la formació i no estaran actius fins a finals de l’any vinent. El regidor del PSC, Juan Antoni Balbín, va recordar que a més, la cobertura dels Mossos a la ciutat «tampoc és la desitjable».

Paral·lelament els socialistes van proposar la recuperació dels programes preventius i de mediació en seguretat. “S’ha de recuperar l’ambició social, recuperar els programes preventius ara l’Escales Segures o els Agents cívics, que permeten posar l’accent en la prevenció i no en la part punitiva. Nosaltres vam ser els qui vam implantar la figura de l’educador de carrer, per tant hi creiem en aquesta part preventiva i educadora” va comentar la portaveu socialista.

”Aquest pacte que oferim ha d’anar també en favor de trencar un estat d’ànim que detectem que hi ha a la ciutat i que és d’una certa resignació davant els problemes i la manca de seguretat” va concloure Paneque.