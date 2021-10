L'Ajuntament de Salt (Gironès) prioritza «accelerar» el desenvolupament del sector sud, on s'ha d'aixecar el nou Trueta i el campus de salut, incorporar 100 pisos més a la borsa municipal i aconseguir que el municipi tingui una residència d'estudiants. Són alguns dels eixos que l'equip de govern vol tirar endavant des d'ara i fins al 2023, i on també tenen presència destacada les polítiques educatives. Superat l'equador del mandat, l'Ajuntament ha passat balanç de la feina feta i xifra en un 73% el compliment del Pla d'Actuació Municipal (PAM). L'alcalde, Jordi Viñas, subratlla que tot i les «dificultats» que ha provocat la pandèmia, el govern d'ERC i JxCat està «satisfet» perquè gran part dels objectius que es van marcar ja s'han assolit.

El PAM de Salt inclou fins a 91 accions, dividides en quatre eixos, que marquen el full de ruta de l'equip de govern municipal. Urbanisme, educació, seguretat, serveis socials, medi ambient... Hi són representades totes les àrees i tots aquells projectes i actuacions que ERC i JxCat s'han fixat fins al 2023.

L'alcalde n'ha passat balanç aquest divendres, acompanyat de tots els regidors de l'equip de govern. Jordi Viñas ha afirmat que estan "satisfets" del grau de compliment del PAM –que ha xifrat en un 73%- perquè "tot i que la pandèmia ens ha obligat a fer moltes altres coses que no estaven previstes, per culpa de la covid-19 no hem aturat res".

A grans trets, en urbanisme l'Ajuntament subratlla l'acord assolit perquè el futur parc hospitalari lligat al nou Trueta se situï als terrenys del sector sud. O haver engegat els tràmits per a la fase final de la reforma de la Coma Cros -en total, 1.500 metres quadrats- per potenciar l'equipament i vincular-lo al centre d'arts escèniques El Canal.

Tant Viñas com la tinenta d'alcalde Margarita de Arquer han posat en relleu l'esforç que ha fet l'Ajuntament per ampliar la borsa d'habitatge públic, en paral·lel a combatre les ocupacions il·legals i mobilitzar pisos buits en mans de grans tenidors. A hores d'ara, el parc municipal de Salt ja té més de 200 pisos, que han suposat una inversió de 9 milions d'euros. "I a finals de mandat arribarem als 300", ha concretat De Arquer.

La tinenta d'alcalde ha concretat que la prioritat és destinar-los a famílies joves, gent gran, estudiants o famílies vulnerables. L'alcalde de Salt ha insistit que "les polítiques d'habitatge per a tothom" són un dels "objectius clau" del mandat. I vinculat amb això, Viñas ja ha avançat que, dins l'objectiu d'obrir-se a nous col·lectius, l'Ajuntament treballarà perquè al municipi hi hagi una residència d'estudiants, "perquè la demanda és evident".

Quart institut

En educació, el consistori destaca que l'objectiu de destinar 210.000 euros per reformes a les escoles de primària s'ha assolit amb escreix. Perquè de fet, a hores d'ara ja se'n porten més de 400.000.

També posa en relleu que ja hagin començat les obres per ampliar El Gegant del Rec o l'adquisició dels terrenys per al nou institut Salvador Sunyer. "I no ens aturem aquí; ja estem treballant perquè dins l'edifici hi hagi aules per a formació d'adults, i avancem amb l'objectiu que a Salt hi hagi un quart institut", ha afirmat el tinent d'alcalde Toni Vidal.

Per la seva banda, Àlex Barceló ha destacat l'impuls que s'ha donat a la recollida selectiva, que ha permès que a Salt l'índex de reciclatge "ja superi el 51%" (amb l'objectiu d'arribar al 60% al 2023) o haver aprovat l'ordenança específica per posar fi a les irregularitats a les Deveses.

El document de balanç del PAM també recull altres objectius que s'han complert. Entre aquests, hi ha ampliar fins a 57 els agents de la Policia Local (en paral·lel a la demanda de més Mossos); invertir 2 milions d'euros per millorar places, carrers i parcs, o introduir més bonificacions per a joves i gent gran al transport públic.

Entre aquelles accions que encara cal desplegar s'hi troben, però, incrementar la inversió en instal·lacions esportives (ara es porten 400.000 euros del milió que s'hi vol destinar), incorporar inspectors de la via pública, eliminar barreres arquitectòniques i adequar passos de vianants per a persones amb mobilitat reduïda, treballar per promoure noves fires al municipi o triplicar la superfície actual de la biblioteca Massagran fins als 1.000 metres quadrats.

"Amb mirada llarga"

L'alcalde, Jordi Viñas, ha reiterat que "els números avalen la feina que ha fet fins ara l'equip de govern", però també és conscient que encara hi ha deures per fer. Per això, ja ha subratllat que des d'ara i fins al 2023 treballaran per acomplir "al màxim" el PAM. Essent conscients, també, que part del pla de mandat "té mirada llarga" i vol assentar les bases "del Salt d'aquí a 20 o 30 anys". Sobretot, en allò que fa referència al desenvolupament del sector sud.

"El que hem fet és posar les bases perquè les coses comencin a passar", ha dit en referència a l'acord per al nou Trueta i el campus de salut. "I el que farem a partir d'ara, és accelerar els terminis al màxim", ha conclòs.