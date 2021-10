Després que durant setmanes les principals dades epidemiològiques es mantinguessin estancades, darrerament estan experimentant un ascens, sobretot els indicadors de contagi. Cal tenir present que la velocitat de transmissió del virus ja ha superat el llindar d’1, segons la darrera actualització de Salut. Concretament es va situar en 1,04. Aquest indicador avalua la reproducció del virus a curt termini. Si el valor de l’Rt és 1 vol dir que el nombre de casos es manté constant. L’objectiu és estar per sota d’aquesta xifra, és a dir, que els casos vagin a la baixa. Si hi ha situació contrària i la taxa Rt és superior a 1, hi ha un creixement de casos. El gerent del CatSalut a Girona, Miquel Carreras, ha afirmat aquesta setmana a Cadena Ser que les dades estan estancades però la transmissió del virus (Rt) és l’únic indicador que «preocupa».

Actualment, a Girona cada 100 persones infectades en contagien unes 104 de mitjana. Caldrà veure quin efecte causa aquest canvi en el nombre de nous casos. De moment, en els darrers dies s’han mantingut estancats. Per altra banda, el risc de rebrot no ha acabat de baixar del tot i últimament està tornant a pujar.

Pressió assistencial a la baixa

Finalment, la pressió assistencial segueix a la baixa. Ahir hi havia 36 hospitalitzats i 8 crítics. Respecte a Catalunya, la pandèmia es manté estable encara que es van notificar 991 contagis més i el nombre d'ingressats va pujar lleugerament en 4 persones i ahir n’hi havia 399.

Segons les dades d'incidència, ahir hi havia 111 persones ingressades a les UCIs dels hospitals catalans, sis menys que el dia anterior, una dada que no es produïa des de finals de juny i principis de juliol d'aquest any. El nombre de morts va ascendir a 23.924 persones.