Els treballs d’asfaltatge obligaran a tallar la circulació de vehicles del carrer de Barcelona durant quatre dies, en el tram comprès entre la rotonda del Mas Gri i el carrer de Martí Sureda i Deulovol. Des d’avui, dia 9 d’octubre, a les 8 h i fins al dimarts 12 d’octubre a les 18 h els vehicles no podran circular per aquest punt de la xarxa viària.

S’asfaltarà el tram del carrer de Barcelona des de la rotonda fins al carrer del Riu Muga, just davant la nova Clínica Girona. Durant aquests dies, no es podrà estacionar en aquest indret. Per tal d’afectar el mínim possible la circulació de vehicles s’ha optat per dur a terme els treballs durant el cap de setmana enllaçant amb el pont del 12 d’octubre, ja que el volum de trànsit durant els dies festius és menor. Les obres van a càrrec de la Clínica Girona. La circulació de vehicles procedent del centre de la ciutat es desviarà cap al carrer de Martí Sureda i Deulovol, i la procedent de Barcelona es desviarà cap al carrer de Reggio Emilia.