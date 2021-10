El govern de Salt (ERC i Junts) ha fet balanç del grau d’execució del Pla d’Actuació Municipal, ara que han superat l’equador del seu mandat. L’executiu municipal celebra que ja s’han dut a terme un 73% de les 91 actuacions previstes entre 2019 i 2023. L’alcalde, Jordi Viñas, va remarcar ahir que s’ha avançat en «projectes troncals» per la ciutat, tant a curt com a llarg termini, com són el desenvolupament del sector Sud, on s’ubicarà el futur Hospital Josep Trueta i el campus de Salut; l’impuls del Parc d’Habitatge Municipal, que ja compta amb 200 dels 300 pisos previstos i una inversió de 9 milions d’euros; o projectes desencallats com l’escola Gegant del Rec, que ja ha començat les obres.

Tot això, malgrat haver topat amb «un obstacle històric» com ha estat la covid-19. Viñas va afirmar que la pandèmia «ens ha obligat a multiplicar els esforços per cobrir les necessitats sobrevingudes», però tot i això, «no hem aturat res».

Avenços al sector sud

Una d’aquestes línies estratègiques incloses en el pla és el desenvolupament de tota la zona sud del municipi. Viñas va recordar que fa un any Salut els confirmava que l’emplaçament del nou hospital Josep Trueta, així com del campus de Salut i centres de recerca, seria en aquesta zona de la Vila, davant el centre hospitalari de Santa Caterina. El darrer tràmit que s’ha fet ha estat aquest 22 de juliol, quan la comissió paritària va aprovar el projecte tècnic. En aquests terrenys s’hi projecta «un campus de salut referent», que ocuparà 90 hectàrees, va subratllar Viñas.

Polítiques d’habitatge

Un altre eix que va destacar ahir l’equip de govern liderat per Viñas, i que va exposar conjuntament amb els seus tinents d’alcaldia, va ser l’esforç fet en habitatge públic, que els ha dut a tenir un Parc d’Habitatge Municipal conformat per 200 pisos. L’objectiu al qual volen arribar és als 300 immobles públics. La primera tinent d’alcaldia, Margarita de Arquer, va defensar que l’aposta per l’habitatge públic «ens ha de servir per donar sortida el gran nombre de sol·licituds presentades per estudiants, famílies joves, gent gran o famílies amb vulnerabilitat social i, a la vegada, per combatre els pisos buits per part de grans tenidors i lluitar contra l’ocupació il·legal».

Viñas també va introduir la possibilitat de tenir, a Salt, una residència universitària per resoldre les necessitats d’habitatge dels estudiants. De fet, aquesta setmana l’Ajuntament ja ha adjudicat els primers 4 pisos a dotze joves, dels 47 que hi van mostrar interès.

Pel que fa a l’àmbit de la seguretat, De Arquer es va referir a l’ampliació i consolidació que ha tingut la plantilla de la Policia Local de Salt en aquests dos anys, que ara arriba als 57 agents. A més, va subratllar la posada en marxa de la nova normativa dels patinets elèctrics, posada en marxa a finals de 2020, i la recuperació dels agents de proximitat.

Desencallant centres educatius

En paral·lel, en aquests dos anys s’ha avançat en dos nous centres educatius previstos al municipi. D’una banda, van destacar que s’ha «desencallat» el centre de primària El Gegant del Rec. El tercer tinent d’alcaldia, Toni Vidal, va explicar que les obres per aixecar l’escola ja han començat. Vidal va afegir que també s’ha impulsat el futur institut Salvador Sunyer adquirint els terrenys que s’hauran de cedir al departament d’Educació. A més, Vidal va remarcar que la inversió prevista per destinar als centres educatius de 210.000 euros s’ha superat «amb escreix», arribant als 400.000 euros.

Sostenibilitat

En temes de sostenibilitat, destaca la millora dels índex de recollida selectiva que «ja supera el 51%», va dir el segon tinent d’alcaldia, Àlex Barceló. L’objectiu marcat pel 2023 és que s’arribi al 60%. En relació a la mobilitat sostenible, Barceló també va exposar que estan treballant en el foment de la bicicleta, amb projectes com el futur Pla de Mobilitat de la Bicicleta, així com en el transport públic. En aquest sentit, va citar «l’èxit» de la Línia 9, que ha fet més descentralitzada la comunicació entre Salt i Girona. També estan treballant en augmentar-ne les freqüències i també en la mobilitat supramunicipal de l’àrea metropolitana gironina.