L’escenografia del retorn dels plens presidencials a l’Ajuntament de Girona després d’estar-se fent per Internet amb regidors a casa o en despatxos per culpa de la Covid-19 tindrà diferents peculiaritats. Aquest dilluns no hi haurà públic i només podrà entrar un assessor municipal de cada grup. Cal tenir en compte que hi ha formacions amb tres assessors. Els veïns interessats podran seguir el ple per Internet. Els grups municipals estaran separats per mampares i Daniel Pamplona i Míriam Pujola estaran separats per una cadira buida, a més d’una mampara, en plena picabaralla interna entre els qui fins fa poc eren integrants del grup de Ciutadans. En teoria, les dues cadires buides (n’hi ha una altra entre Pamplona i els regidors de Guanyem), hi seran per compensar l’allargada de l’altre costat del saló on sí que hi haurà totes les cadires plenes de representants polítics.

A la taula presidencial hi haurà l’alcaldessa, Marta Madrenas, amb el vicealcalde Quim Ayats i els tinents d’alcalde Lluís Martí, Maria Àngels Planas i Glòria Plana, Pujola, Pamplona, Guanyem i dos regidors de JxCat (Eva Palau i Eduard Berloso) estaran a la banda esquerra de l’alcaldessa. A la dreta, la resta de regidors de JxCat i ERC i tot el grup del PSC.

Tots hauran de dur mascareta, excepte quan parlin.