Un lladre ha perpetuat un robatori al cèntric Bar Nuage de la plaça Salvador Espriu en menys de dos minuts. Els fets es van produir la nit de dissabte pels volts de les 22:33 hores, poc després que el propietari de l'establiment, Peiwu Qiu, hagués marxat a casa. Segons explica el mateix Qiu, en arribar a casa el seu dispositiu mòbil el va avisar que s'havia disparat l'alarma del local. En aquell moment, va decidir tornar a l'establiment, però en arribar-hi l'autor dels fets ja havia desaparegut amb els diners de la caixa, uns 200 euros en efectiu.

En revisar les càmeres de seguretat, Qiu va veure que, de fet, l'autor va entrar i sortir en poc més de seixanta segons. Per fer-ho, el lladre va rebentar el vidre, es va adreçar cap a la caixa forta corrents, i va tornar a sortir. Qiu, que ahir va tornar a obrir l'establiment, es va mostrar alleugerit pel fer que el robatori s'hagi produït quan no hi havia ningú al bar: «Almenys ningú ha pres mal. Crec que el lladre havia vingut al bar perquè sabia perfectament on era la caixa». El propietari va denunciar els fets a la policia, però no confia que trobin al responsable perquè «no se li veu la cara en el vídeo i ha actuat molt de pressa».