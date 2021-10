Un mostratge al riu Onyar de Girona constata que el seu estat és «molt millorable». En aquest sentit, l’Associació Naturalistes de Girona aposta per neteges «més constants» i adverteix que hi ha una gran quantitat d’espècies invasores tant de plantes com d’animals. L’entitat assenyala que aquesta situació es manté any rere any i remarca que les inundacions que hi ha hagut modifiquen «puntualment» l’estat del riu que després «torna a la normalitat». El membre de Naturalistes de Girona, Guillem Masdéu, explica que una de les «dificultats» que presenta l’Onyar és que «no pot créixer» perquè està «asfaltat». A més la construcció de la presa fa que es comporti com «una bassa» ja que l’aigua no circula com hauria de fer-ho.

«Aquí no tenim sediments i, malgrat que està prou bé com a riu urbà, té poc a veure amb un de natural», assenyala Masdéu. El tècnic explica que una de les plantes invasores «més perilloses» és la Ludwigia Peploides que el que fa és estendre’s per sobre de la superfície del riu i evita que entri la llum del sol, fet que afecta directament a les espècies que hi poden viure. Entre els animals que han pogut recuperar aquest dissabte, hi ha majoritàriament la Gambúsia, una altra espècie invasora i que ha representat un 90% del què han pogut comprovar.

Masdéu diu que caldria fer actuacions per intentar retirar aquest tipus d’animals i plantes per tal de poder tornar a recuperar l’autòctona. «Seria molt interessant si es pogués renaturalitzar l’espai, i en concret aquest tram de riu que no pot créixer perquè té formigó per tot arreu», remarca el membre de Naturalistes de Girona.

Després d’analitzar els resultats pel què fa a l’ecologia del riu, Naturalistes de Girona els enviarà al Projecte Hàbitat que els publicarà. També es faran arribar a l’Ajuntament de Girona amb les recomanacions pertinents. Tot plegat, en la iniciativa Projecte Rius de la Fundació Hàbitat on entitats, associacions i instituts apadrinen un tram de riu.