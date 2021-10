Hi devia haver ganes de veure el palau de Fires... amb una fira.

Moltes. Ganes de tornar a la nostra activitat ordinària. Des del febrer del 2020, que va ser la darrera fira, l’activitat firal ha estat aturada i hem acollit les persones sense sostre i el pla de vacunacions... I ara arrenquem amb moltes ganes el calendari habitual.

Quin paper tindran?

Reivindiquem les fires com a motor econòmic i en aquest moment de recuperació de l’economia del país, les fires tenen un paper rellevant, per l’impacte que generen i perquè són una plataforma de venda i coneixement dels productes i empreses que tenim al territori.

Hi ha bona resposta dels organitzadors i empreses firals?

Hi havia demanda per part de les empreses expositores pel retorn de les fires. Són un instrument per vendre els seus productes i alguns no tenen punt de venda físic, sinó les fires. Les fires han arrencat i hi ha hagut fires importants a Vic, Lleida, Calella... aviat la Fira de Mostres de Girona. Els organitzadors en teníem ganes i les empreses també. Hi ha bon índex de participació i és una molt bona senyal.

S’ha tingut en compte l’impacte econòmic brutal per poder arrancar de nou?

Fem preus especials perquè els organitzadors de fires puguin posar en marxa la seva maquinària. També perquè els participants en fires ho puguin assumir d’una manera més fàcil abans que la pandèmia.

Com afecta ara el Procicat?

Som conscients que estem tenint una pèrdua d’ingressos perquè no s’està arribant 100% dels expositors que hi havia abans, estem al 70 ó 80 %, i això fa que hi hagi menys ingressos. Però sobretot, els protocols del Procicat ens estan obligant a uns mètodes d’organització molt més cars que abans. I ens preocupa com afrontem aquesta etapa a nivell econòmic perquè els números no són com els que gestionàvem abans de la pandèmia. Ens anirem recuperant i sembla que els protocols que afecten les fires canviaran, però cal reconèixer l’esforç d’organitzadors privats i públics perquè la gestió econòmica d’ara és diferent.