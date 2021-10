El PSC de Girona presentarà dilluns una moció al ple per incentivar polítiques d’ocupació als col·lectius vulnerables de la ciutat, específicament per a dones majors de 45 anys i famílies monomarentals i pel col·lectiu LGTBI i sobretot les persones trans, un 80% de les quals estan a l’atur, segons una investigació sobre les oportunitats laborals del col·lectiu. «Diferents informes que analitzen l’impacte de la Covid en el mercat laboral coincideixen en l’especial incidència que ha tingut la pandèmia en l’atur femení i altres col·lectius vulnerables. La situació de partida ja era desfavorable per les dones en el mercat laboral i l’impacte de la pandèmia no ha fet més que empitjorar-ho» ha explicat la regidora Mònica Ferrer.

El PSC creu que l’Ajuntament té experiències d’èxit en el disseny i execució de plans ocupacionals de manera concertada amb les entitats sense ànim de lucre amb el programa Girona Actua del Servei Municipal d’Ocupació i el Consell de Cohesió i Serveis Socials destinats a col·lectius amb especial dificultat en la inserció. «És el moment de donar un impuls decidit a la inserció de les persones que han patit l’impacte de la Covid de manera greu o acusada a la nostra ciutat. I que ja sumen una posició vulnerable a aquest nou impacte en contra de la igualtat entre persones» ha dit Ferrer.