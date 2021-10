El portaveu i regidor socialista a l’Ajuntament de Salt, Joan Martín, proposa al govern municipal que les ordenances fiscals incloguin fòrmules que permetin millorar la progressivitat dels impostos, així com també que s’incloguin bonificacions mediambientals per a poder complir amb els objectius de l’Agenda 2030. A més a més, una altra de les mesures que demana el grup socialista són les bonificacions i exempcions per a famílies o persones amb situacions de precarietat.

«Tot i que l’any passat finalment es van dividir en tres terminis els rebuts domiciliats, creiem que s’ha d’explorar la possibilitat de la tarifa plana com fan a altres poblacions com Girona, on tots els impostos es paguen en una sola quota mensual en 10 mesos, o més concretament, i segons el cas, plans personalitzats de pagaments segons renda familiar», explica Martín. Seguint la mateixa línia de facilitar els pagaments, el PSC de Salt també demana que s’incorporin bonificacions mediambientals a l’IBI, «la bonificació sobre l’IBI de fins al 50% durant 3 o 5 anys permetria incentivar la instal·lació de plaques solars, ja que les famílies podrien amortitzar-ne la inversió més ràpidament», ha indicat Martín.