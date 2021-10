treballs a contrarrellotge. Fins el 12 d’octubre a les sis de la tarda hi haurà un tram de la carretera Barcelona de Girona talls al trànsit perquè s’hi estan fent els treballs d’asfaltatge, en el tram comprès entre la rotonda del Mas Gri i el carrer de Martí Sureda i Deulovol. Per tal d’afectar el mínim possible la circulació de vehicles s’ha optat per dur a terme els treballs durant el cap de setmana enllaçant amb el pont del 12 d’octubre, ja que el volum de trànsit durant els dies festius és menor. Les obres van a càrrec de la Clínica Girona.