El Girocòmic tanca la cinquena edició amb més de 7.000 assistents

El Girocòmic reviu després d’un any d’absència marcat per la pandèmia, amb uns 7.000 visitants. El coordinador de la fira, Aleix Freire, no podia amagar, ni darrere la mascareta, el somriure en ser preguntat pel balanç del cap de setmana: «Estem molt contents i ha sigut tot un repte perquè hem hagut de córrer molt per poder fer aquesta edició. Fa unes setmanes el Palau de Fires era un centre de vacunació massiu, però hem treballat intensament perquè pugui ser una edició exitosa i estem especialment contents pels comentaris que ens està fent arribar el públic».

La fira, centrada en el món del còmic, el manga i l’entreteniment, ha comptat amb una vuitantena d’expositors. «És menys que en l’última edició, la del 2019, però crec que queda coberta la demanda del públic que ens ha visitat», va valorar Freire. El coordinador del Girocòmic va destacar l’esforç de la quarantena de persones -entre treballadors i voluntaris- que van realitzar el control i seguiment de l’aforament. «Hem tingut una limitació del 70%, això vol dir que com a màxim hi podia haver 2.000 persones dins el recinte. Només dissabte van venir-ne unes 3.000 al llarg del dia, però es van esglaonar i estem contents perquè en cap moment hem sobrepassat l’aforament marcat». El primer dia es van esgotar les entrades anticipades, un fet que els va fer anticipar que el públic tenia ganes de Girocòmic.

Per a totes les edats

Famílies amb nens, joves fent cosplay -acrònim de les paraules angleses «costume» i «play» que consisteix a disfressar-se caracteritzant personatges de manga, d’anime o de videojocs- o adults fent exhibicions de combat japonès, les activitats del Girocòmic han acollit una gran varietat de públic: «M’agrada molt veure gent de totes les edats perquè realment la idea és aquesta, que tothom trobi el seu espai», va apuntar Freire. Jocs de taula, manga, exhibicions, zona de jocs... L’oferta era múltiple i variada, de fet, fins i tot hi havia una tirolina per als menuts més valents que es volguessin aventurar a sobrevolar l’espai del Palau Fires de Girona.

Per a Freire, el culte al món del còmic i del manga respon, en part, a la facilitat d’accés a contingut digital que tenen les noves generacions: «Va molt lligat amb el consum audiovisual, de Youtube, del món de l’anime i la influència de la cultura oriental. Tot plegat permet que les noves generacions tinguin accés a uns continguts que fins ara eren més difícils de trobar». Finalment, Freire es va mostrar satisfet dels autors i il·lustradors que han donat vida a la cinquena edició: «Crec que hem aconseguit que vinguin grans referents i esperem poder-ho repetir de cara a l’any que ve».