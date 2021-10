Els setze regidors de JxCat, el PSC i Cs han tombat una moció de Guanyem Girona per posicionar-se en contra de l'ampliació de l'aeroport del Prat. El portaveu del grup de Guanyem, Lluc Salellas, ha proposat que es destinin els 1.700 milions d'euros que s'havien posat sobre la taula en la reunió entre els governs català i espanyol per ampliar l'aeroport barceloní en la millora de la xarxa de rodalies, l'abaratiment de tarifes i estudiar si calen fer noves línies de tren a Catalunya. ERC s'ha abstingut en la votació perquè ha afirmat que coincidia amb part del discurs. Per contra, JxCat, el PSC i Cs han recriminat a Guanyem que intentessin posar fre a un projecte de desenvolupament econòmic que generaria milers de llocs de treball.

A través de la moció presentada, el portaveu de Guanyem Girona, Lluc Salellas, ha justificat la proposta recordant que «un dels reptes més importants» de la ciutat és gestionar la mobilitat, reduir la contaminació i lluitar contra el canvi climàtic. D'aquesta manera, Salellas afirma que «hi ha milers de persones» que venen a treballar a Girona sense viure-hi, però la majoria encara ho fa en vehicle privat. Per aquest mateix motiu, el portaveu de Guanyem Girona ha defensat millorar la xarxa de rodalies i trens regionals a la demarcació per garantir una proposta atractiva pels treballadors. Malgrat tot, Salellas ha criticat que el govern espanyol proposi una inversió multimilionària que contradigui el compromís amb la lluita contra el canvi climàtic, promovent una inversió que generarà més emissions de CO2 a partir de l'augment de trànsit aeri. En aquest sentit, Guanyem Girona ha plantejat exigir al govern espanyol que destini, com a mínim, els 1.700 milions d'euros de l'ampliació del Prat per a millorar la xarxa de rodalies, fomentar els trens nocturns i reduir les tarifes de transport públic.

Vot en contra de JxCat, PSC i Cs

Davant d'això, JxCat, PSC i Cs han criticat que Guanyem Girona s'oposi a la infraestructura que hauria de permetre la generació de més llocs de treball. En el cas de JxCat ha coincidit amb Salellas que caldria millorar la xarxa ferroviària i treballar per la gestió de les infraestructures des de la Generalitat de Catalunya per garantir-ne un millor funcionament. Però el portaveu de la formació a l'Ajuntament de Girona, Lluís Martí, ha lamentat que la moció fos una «barreja de propostes raonables amb certa hipocresia». Martí ha acusat Guanyem Girona de promoure «el 'no' sistemàtic», que ja suposa frenar el desenvolupament. Per la seva banda, la portaveu del PSC, Sílvia Paneque, ha defensat que l'Estat planteja una «revolució verda» en què l'ampliació de l'aeroport no vagi precedida, necessàriament, d'un augment d'emissions de gasos contaminants.

Paneque ha recordat que ja hi ha avions que funcionen amb hidrogen verd i que la tendència és que la mobilitat aèria vagi en aquesta direcció. Per contra, creu que defensar la moció de Guanyem Girona és aconseguir que l'aeroport de Girona «tingui menys connectivitat, menys futur i menys passatgers». El regidor de Ciutadans, Daniel Pamplona, ha afirmat que el text presentat per Guanyem busca «un canvi de model» econòmic i productiu, quan en el fons l'únic que cal és «millorar» l'actual. Per això ha defensat l'ampliació del Prat per atraure més empreses i generar més llocs de treball a Catalunya.

ERC s'hi absté

Els quatre regidors d'ERC al consistori gironí s'han abstingut en la moció. El vicealcalde i portaveu dels republicans, Quim Ayats, ha defensat que hi ha determinats punts que coincidien amb Guanyem, però molts d'altres que no. De fet, Ayats ha qualificat la proposta del govern espanyol com un «xantatge» i que va néixer «tocada de mort». Per això s'ha mostrat a favor d'explorar alternatives com noves línies ferroviàries o fomentar els trens nocturns. Tot i això, Ayats ha defensat «un model aeroportuari fort» per a una república catalana, que també implicaria connectar la terminal gironina a l'alta velocitat.

Primer ple presencial i trencadissa de Cs

El plenari d'aquest dilluns ha suposat el retorn a la sala de plens dels 27 regidors gironins des de l'inici de la pandèmia. Fins ara, els plenaris havien estat tots telemàtics, però amb la millora de les condicions sanitàries el govern local ha optat per recuperar les sessions presencials. Malgrat tot, s'han instal·lat mampares que separen els diferents grups polítics per evitar contagis i el públic encara no pot entrar a la sala i ha de seguir els plens per via telemàtica.

En el primer plenari presencial també s'ha viscut la dissolució del grup municipal de Ciutadans. La regidora Míriam Pujola ha passat a ser regidora no-adscrita després que així ho sol·licités el seu company de grup municipal i líder de la formació taronja, Daniel Pamplona. Pujola ha afirmat que amb aquesta expulsió del grup municipal s'han «vulnerat» els seus drets de regidora i per això ha avisat a l'alcaldessa, Marta Madrenas, que recorrerà a la via judicial per resoldre la situació. Des de Guanyem Girona han aprofitat per demanar al govern local que aprofitin els diners que es destinaven al grup municipal (660 euros mensuals) a polítiques del foment del català a la ciutat.