L’Ajuntament de Girona lliurarà el 25 d’octubre els Premis de la Xarxa Gironina per a la Reforma Horària (XGRH) a les empreses Agroxarxa, El 7 d’Astres i Mimasa, per les mesures que han aplicat en la gestió del temps en benefici de la salut del personal i l’eficiència de l’empresa. Deu organitzacions han presentat candidatura optaven als guardons en alguna de les en alguna de les tres categories: igualtat i conciliació, hàbits saludables i eficiència.

«Els premis volen reconèixer l’esforç de les empreses en l’aplicació de mesures que impacten positivament en el benestar del personal i en la competitivitat de les empreses», afirma la tinenta d’alcaldia de Promoció Econòmica, Glòria Plana .

Agroxarxa ha guanyat en la categoria hàbits saludables, per facilitar i impulsar, entre altres mesures, els àpats en una franja horària saludable. Ha equipat un espai com a menjador i el personal s’organitza per dinar en torns entre la una i les dues, fins i tot quan la jornada laboral acaba a les tres. És una empresa de serveis de la Unió de Pagesos.

El premi en la categoria igualtat i conciliació ha estat per Mimasa, un referent mundial en la fabricació de maquinària de rentat, sistemes industrials i processos d’higienització. L’empresa destaca per reduir progressivament el presentisme, tant a les oficines com al taller, sense deixar de donar un servei a la clientela d’arreu del món. La innovació consisteix en establir torns rotatius per atendre trucades en la franja del migdia des de casa.

La Fundació El 7 d’Astres incorpora els valors de la reforma horària en mesures que volen afavorir l’eficiència en el treball, amb un programari que facilita el seguiment de les tasques, el registre d’incidències i una millor comunicació interna. El centre especial de treball que ofereix serveis de jardineria, cuina, manipulats, entre d’altres, també destaca en bones pràctiques per treballar i formar-se a distància, sense oblidar la desconnexió digital.