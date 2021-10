El saló de sessions de l’Ajuntament de Girona es va reobrir ahir als 27 regidors de la ciutat, després d’un any i mig celebrant els plens en format telemàtic per la irrupció de la pandèmia de coronavirus. Queden enrere, doncs, les 27 finestretes simultànies, els problemes per activar micròfons, les comparticions de pantalla accidentals que van comprometre a més d’un regidor, els sopars davant la pantalla en sessions de control que s’allargaven, la conciliació familiar de portaveus que sostenien bebès mentre participaven en la sessió, o els lladrucs de mascotes que es colaven en el panorama sonor de l’activitat municipal.

A la sessió d’ahir, els edils es van poder tornar a veure les cares, o més ben dit, mitja cara, ja que les mascaretes seguien recordant que la situació pandèmica encara no s’ha resolt del tot. Un altre d’aquests recordatoris eren les mampares de separació entre els grups, tot i que no impedien gaudir d’avantatges d’estar compartint un mateix espai físic, com els intercanvis de comentaris fora de micròfon.

Així, el ple va recuperar un format presencial llargament reclamat per formacions com Guanyem o el PSC. Justament, el portaveu de Guanyem, Lluc Salellas, va demanar que el ple s’acosti encara més a la normalitat plena i que es busqui «el mecanisme» perquè la ciutadania pugui assistir-hi, ja que ahir no hi podia haver públic. L’alcaldessa, Marta Madrenas, va respondre que caldrà «veure com evoluciona la pandèmia», ja que és possible que «es recuperi ràpid certa normalitat», i potser no caldria estudiar fórmules com l’habilitació de sales per al públic.

Paradoxa a Ciutadans

Un dels fets que es van evidenciar ahir va ser el trencament del grup municipal de Ciutadans, que fins ara havien format el portaveu Daniel Pamplona i la regidora Míriam Pujola. A partir d’ara, qui donarà veu als interessos de la formació taronja serà només Pujola, però es produirà la paradoxa que ho farà com a regidora no adscrita, mentre que l’únic regidor que sobre el paper seguirà formant part del grup de Cs és Pamplona, que va ser expulsat del partit el 30 de setembre.

L’expulsió de Pamplona és la culminació d’un procediment iniciat per Cs el juliol passat, quan li van obrir un expedient disciplinari. Però, mentrestant, Pamplona va fer valer el seu càrrec com a portaveu del grup municipal (que no queda afectat per aquest procediment intern del partit) i va tramitar l’expulsió de Pujola del grup municipal.

Ahir, al ple, això es va fer efectiu. Es va aprovar que es donés compte d’aquest canvi per urgència, només amb el vot en contra de la mateixa Pujola. La regidora va carregar contra l’Ajuntament: «a part de donar compte, quin control mínim s’ha dut a terme d’aquest fet?», va preguntar, queixant-se que s’estaven atropellant «els meus drets constitucionals». Pujola va anunciar que recorrerà la seva expulsió del grup i va deixar clar que continuarà «treballant amb ells i per ells [els veïns] des de Ciutadans». Madrenas, va respondre-li que en aquest tema, han procurat «tenir una posició jurídica solvent». A continuació, Pujola va abandonar la sala.

Per la seva banda, Guanyem va proposar que l’assignació del grup de Cs de 660 euros mensuals, que ara es retornarà a l’Ajuntament, es destini «a enfortir les polítiques lingüístiques en favor del català», va dir Salellas.

Mocions L’ampliació del Prat fa evident la distància entre socis

Els aliats al govern municipal, Junts i ERC, van evidenciar distància entre ells pel que fa a temes «nacionals», votant de forma diferent la moció de Guanyem. La moció demanava que l’Ajuntament es posicionés contra l’ampliació de l’aeroport del Prat de Barcelona, així com el projecte de baixador del TAV a Girona, i demanaven que aquests recursos es dediquin a millorar el servei de Rodalies. Però Guanyem es va quedar sol defensant la moció, que va rebre els vots en contra de Junts, PSC, i el ja únic regidor de Cs, mentre que Esquerra es va abstenir.

D’altra banda, tots els regidors van coincidir a donar suport a la moció del PSC per incentivar polítiques d’ocupació a col·lectius vulnerables, sobretot dones i persones LGTBI, i en especial per a les persones trans.