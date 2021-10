L’Ajuntament de Girona consolidarà la Xarxa de coordinadors de mobilitat escolar després de l’èxit del pla pilot de l’any passat. El consistori ha apostat per aquesta iniciativa de foment de la mobilitat escolar sostenible, autònoma, segura i saludable i ampliarà el nombre de centres participants de 8 a 13.

«Tenim la voluntat de crear un espai d’intercanvi d’experiències per dotar les persones que conformen la Xarxa de la màxima autonomia possible i de les eines de treball necessàries, amb l’objectiu de fomentar la mobilitat escolar que desitgem. A l’Ajuntament ens posem a la seva disposició per ajudar-los i acompanyar-los en els seus reptes», va dir la regidora de Mobilitat, Marta Sureda.

«Hem de pensar la ciutat amb mirada d’infant. Això implica pensar com es mourà, com es desenvoluparà, com interaccionarà a l’entorn de les escoles. Pensar tots aquests espais perquè un infant se senti còmode és la clau de l’èxit. Si l’infant se sent bé, la seva família també s’hi sentirà, i la gent gran, i les persones amb mobilitat reduïda, i així tothom», hi va afegir el regidor d’Educació, Infància i Esports, Àdam Bertran.

Fins ara, les participants eren: Domeny, Migdia, Bruguera, Masmitjà, FEDAC Sant Narcís, El Bosc de la Pabordia, el centre d’educació Especial Font de l’Abella i l’escola El Pla. Ara s’hi han incorporat cinc centres: Carme Auguet, la FEDAC-Pont Major, Sta. Eugènia, Àgora i Pericot.

La intenció del consistori és que en els propers anys s’adhereixin a la iniciativa totes les escoles de Girona i que la Xarxa sigui un espai de treball on fomentar la mobilitat escolar sostenible, autònoma, segura i saludable.