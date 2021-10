El solar que l’Ajuntament de Girona ha alliberat retirant els blocs de formigó s’ha omplert aquest cap de setmana de cotxes, molts dels quals anaven a la fira Girocòmic del Palau de Fires. La titularitat d’aquest terreny està en disputa entre la família Masó Bru i l’Ajuntament. El cas està als tribunals des de fa anys mentre no es resol qui és el propietari. Durant molts any havia funcionat com a aparcament lliure i, fins i tot s’hi havia instal·lat la carpa del circ de les Fires, fins que la família va obtenir un permís municipal per tancar-lo. Ara però, havia manat a la mateixa família que el reobrissin, afirmant que té proves que li pertany. La família no ho va fer i l’Ajuntament va decidir treure els blocs i vol repercutir el cost de l’oposició a la família.