Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter ha renovat el web del servei municipal d’abastament i distribució d’aigua potable, el qual passa a ser més interactiu i visual. Una de les principals novetats és que a partir d’ara, des de la plataforma, es poden fer tràmits de forma telemàtica com donar-se d’alta o de baixa del servei, fer un canvi de nom o de domiciliació bancària i enviar la lectura del comptador.

El web facilita l’accés a diversa documentació tècnica, com per exemple les lectures registrades pels pluviòmetres que disposa el servei. També permet accedir a l’Oficina Virtual on la ciutadania pot consultar els seus consums, factures i realitzar el seu pagament. Alhora es poden consultar les avaries i talls programats del servei, així com comunicar qualsevol anomalia o proposta de millora.

«Amb el nou web esperem ser molt més transparents i eficients», ha explicat el regidor de Sostenibilitat, Martí Terés.