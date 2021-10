Vox ha desplegat aquest dimarts a primera hora del matí una pancarta al pont de Pedra de Girona per celebrar el Dia de la Hispanitat. El cartell, de més de 100 metres quadrats, segons la formació, mostra el lema "12 de octubre, fiesta nacional". El partit d'ultradreta ha acompanyat l'acció commemorativa amb l'himne nacional d'Espanya sonant de fons.

Bon día Girona!



Así ha amanecido la Ciudad Inmortal:

Con el Himno Nacional y orgullosa de ser española 🇪🇸 #12deOctubre pic.twitter.com/CqDrBpc5SR — Alberto Tarradas 🇪🇸 (@AlbertoTPaneque) 12 de octubre de 2021

"Girona ha recuperat l'orgull de pertinença a Espanya i no hi ha millor manera de demostrar-ho que amb aquesta gesta, que feia anys que no succeïa a la nostra ciutat", ha expressat en un comunicat el diputat de Vox al Parlament de Catalunya Alberto Tarradas. L'electe ha assegurat que el partit no claudicarà "en la defensa dels valors" comuns i ha agraït "l'ampli suport dels gironins".