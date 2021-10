Fins a 19 agents, 16 de la Policia Municipal i 3 d'ambientals, controlen des d'avui les illes de contenidors a Girona. L'Ajuntament ha iniciat una campanya doble, informativa i policial, per sancionar aquelles actituds incíviques de qui llanci les bosses fora dels contenidors, o deixi voluminosos als seus entorns de forma incontrolada.

Aquests agents actuaran "matí, tarda i nit", els "set dies de la setmana", aniran vestits de paisà, i sancionaran a aquelles persones que no llancin els residus correctament. L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, i el regidor de Seguretat i Neteja, Eduard Berloso, han presentat avui aquesta campanya que busca frenar una problemàtica que fan "poques persones", però que contribueix a augmentar la "sensació de brutícia, i fer que la ciutat sigui menys amable". Una situació que ha "proliferat de forma intensa" a totes les ciutats, especialment després de la pandèmia, segons han explicat.

Els agents començaran a actuar en les illes on han identificat que la problemàtica és més gran, del total de 350 àrees de contenidors que hi ha a la ciutat. Malgrat no han volgut especificar quins són aquests focus, sí que han manifestat que alguns d'aquests punts són els límits de l'àrea de contenidors intel·ligents, tot i que "alguns s'han anat corregint".

Accions sancionables

Madrenas ha recordat que als contenidors hi apareix el telèfon pel servei gratuït de recollida de voluminosos. "L'Ajuntament hi posem totes les eines i instruments, i igualment hi ha persones incíviques que estan abandonant els seus voluminosos al costat dels contenidors", ha lamentat l'alcaldessa. La sanció pel vessament de voluminosos de forma incontrolada pot arribar als 12.000 euros.

Els agents també supervisaran que les bosses es dipositin a l'interior dels contenidors. "Quan algú l'hi deixa aviat al matí, algunes persones n'acumulen a fora imaginant que si hi ha una bossa fora potser el contenidor estava ple, quan en la gran majoria dels casos, no és així", ha explicat l'alcaldessa. Aquesta acció es pot multar amb fins a 600 euros.

A més, es vigilarà que a les papereres només s'hi llancin petites deixalles, i no bosses que han d'anar als contenidors. Però aquest equip d'agents també controlaran altres actes incívics, com no recollir les caques de mascotes o tirar burilles al terra. En tots aquests casos, la sanció és de fins a 500 euros.

Per un altre costat, s'ha avisat a tot el cos de la Policia Municipal de Girona perquè, mentre estiguin de servei, també vigilin aquests fets.