L’Ajuntament de Girona haurà de pagar més de 16.000 euros a Eulen pel retard en el pagament de diverses factures. L’empresa era l’adjudicatària de diferents lots de neteja d’edificis i equipaments municipals, i, un cop caducat el contracte, va seguir ocupant-se’n donant-li continuïtat fins a la resolució del nou contracte, ja que aquest servei de neteja és considerat essencial. Durant aquest període, doncs, Eulen facturava el servei al consistori, ja que no s’emparava en cap contracte.

Al ple del dilluns passat a l’Ajuntament de Girona, els grups municipals del PSC i de Guanyem van referir-se a aquests 16.666,26 euros extres que hauran d’assumir les arques municipals per la demora en el pagament de 188 factures a Eulen, corresponents a l’any 2020.

La regidora socialista Bea Esporrín va detallar que aquestes factures «s’havien de pagar en un màxim de 60 dies, però es van abonar amb entre 4 i 283 dies de retard». Esporrín va indicar que això suposa pagar 40 euros d’indemnització de costos de cobrament per cadascuna de les factures, elevant-se a 7.520 euros. A aquest import, cal sumar-li el 8% d’interès de demora. Tot plegat, resulta en l’increment de 16.666,26 euros que s’han d’abonar a Eulen per haver pagat tard, va subratllar Esporrín.

Tot seguit, la regidora de Guanyem, Laia Pèlach, també va preguntar per aquest sobrecost. I, i més enllà d’una «mala gestió», Pèlach va manifestar que aquesta despesa és «un exemple dels costos que no es tenen en compte quan externalitzem». «Quan vam externalitzar aquest contracte vam fer un estudi, i a aquell estudi no es parlava d’aquell tipus de costos. Ningú conta que aquest és un cost extra que se suma a l’externalització», va esgrimir Pèlach.

En resposta als dos grups de l’oposició, la tinenta d’alcaldia i regidora d’Hisenda i Règim Interior, Maria Àngels Planas, va argumentar que això és un dels efectes que té no haver aprovat la pròrroga del servei. «Si anem enrere, vam portar una pròrroga del contracte i no va ser aprovada. Això té unes conseqüències», va rebatre Planas, concretant que una d’aquestes conseqüències és que «una gran part de factures que no estan incloses al contracte, que és una continuïtat, tenen les seves dificultats en l’aprovació i el seguiment», i va afegir que, en aquest cas, «són moltíssimes, les factures» que s’havien de gestionar.

La tinenta d’alcaldia va carregar contra l’oposició per no haver aprovat aquella pròrroga que proposava el govern municipal. «Qui hauria d’assumir aquesta responsabilitat són els que van votar contra la pròrroga del contracte, no nosaltres, que ho vam fer de manera responsable».

El nou contracte, ja en marxa

El mes d’abril, el ple va adjudicar els vuit lots de l’actual contracte de neteja, el gruix del qual es van endur La Bruixa Neteges Generals i Manteniment SL i Multianau. Justament, el procés es va allargar perquè Eulen va quedar exclosa del concurs. El motiu era que les càrregues horàries que proposaven no s’ajustaven al que demanava.

D’altra banda, mentre Eulen prestava el servei, treballadors seus es van manifestar en més d’una ocasió «per un tracte digne i pel compliment de la normativa laboral».