El programa Sempre Acompanyats ha llançat a Girona la segona edició de l’acció «Truca a la porta» amb l’objectiu de detectar possibles situacions de soledat no desitjada en la gent gran. La campanya l’han posada en marxa l’Ajuntament de Girona, la Fundació la Caixa i la Creu Roja per implicar la ciutadania i afrontar situacions de soledat no desitjada en la gent gran fent visible la realitat que s’amaga rere algunes portes. Com a novetat, aquest any l’acció s’ampliarà al barri de Palau de Girona.

La iniciativa, impulsada als territoris en els quals es desplega el programa, neix amb la voluntat de conscienciar sobre la realitat de la soledat i la importància de crear vincles. A més, s’obre a la ciutadania per captar voluntaris, detectar situacions de soledat i destacar la tasca de les entitats que treballen al territori.

La campanya estarà activa l’octubre als espais públics de la ciutat. El telèfon de contacte per participar-hi i per alertar d’una possible situació de soledat és el 900 223 040, en horari de dilluns a divendres, de les nou del matí a les cinc de la tarda.

El programa Sempre Acompanyats veu les persones grans com a subjectes actius i parteix de les seves necessitats, els seus interessos i les seves capacitats per ajudar-les a afrontar la seva pròpia situació de soledat amb el foment de relacions socials significatives i el reforç de les fortaleses personals. A Girona, les persones més grans de 65 anys representen el 15,63% de la població.

La regidora de Drets Socials, Núria Pi, ha exposat la necessitat «d’avançar en polítiques d’atenció a la gent gran, un col·lectiu cada vegada més nombrós i que pateix més risc d’aïllament». «Els confinaments arran de la pandèmia han posat de manifest la necessitat de tenir detectats els casos de soledat i poder-hi actuar ràpidament en funció de les necessitats de cada persona», ha afegit Pi. Girona va implementar el programa el té la implicació de 20 entitats socials i 39 voluntaris.