La Setmana Cultural de la Gent Gran de Taialà, inclou aquest any diferents activitats nen el que es coneix com el Veranillo del Membrillo, que s’organitza cada any al Casal de la Gent Gran Taialà. . Ahir, per exemple, es va fer la celebració de l’Homenatge a la gent gran i amb l’actuació del grup de cant Volunter i la presència de diferents regidors del govern i de l’oposició així com d’exregidors, com Joan Alcalà. El Veranillo del Membrillo és una programació d’activitats, com ara balls o desfilades, que porten a terme els veïns d’aquest barri quan acaba l’estiu des de fa més de vint anys i que tenen molta assistència. Enguany però, amb restriccions per culpa de la Covid i amb mascareta.