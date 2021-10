Sistemes d’escriptura, programacions d’aula, treballs per projectes, altes capacitat, estrès a l’escola o educació emocional són algunes de les temàtiques de les «Càpsules formatives gratuïtes per als professionals de l’educació» que l’Associació PrisMa de Girona ofereix en format virtual una tarda cada setmana, a dos quarts de set.

L’objectiu de les vídeo conferències de PrisMa és «proporcionar eines útils i assequibles per a les persones que dia a dia afronten la tasca d’acompanyar el desenvolupament infantil i juvenil» i, després de la bona rebuda del curs passat quan «es van abordar temàtiques per ajudar el professorat a gestionar la crisi de la covid-19, l’associació oferirà «cada any aquestes petites càpsules formatives gratuïtes».