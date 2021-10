L’Ajuntament de Girona, com a soci líder del projecte «School Chance», prorrogarà un any més aquest programa europeu amb l’objectiu d’afrontar, amb la resta d’organismes participants, els canvis en la mobilitat escolar provocats per la pandèmia. La iniciativa es va posar en marxa al 2017 i busca incorporar la mobilitat sostenible, autònoma i segura dels infants en les polítiques regionals de diversos territoris d’Europa.

Concretament, a més de l’Ajuntament de Girona, que hi actua a través de l’Àrea de Mobilitat i Via Pública, participen en el projecte «School Chance» la Generalitat de Catalunya, a través del Departament de la Vicepresidència, Polítiques Digitals i de Territori i Sostenibilitat; els ajuntaments de la ciutat italiana de Reggio Emilia, de la ciutat holandesa d’Utrecht, i de la ciutat polonesa de Gdansk, i l’agència metropolitana Brasov Metropolitan Agency For Sustainable Development (Romania).

Amb aquesta pròrroga, el projecte s’allargarà fins al setembre del 2022. Durant aquest any, els diversos socis intercanviaran solucions i bones pràctiques regionals o locals en dos aspectes concrets relacionats amb la mobilitat escolar sostenible que s’han vist afectats per la COVID-19 i les mesures de prevenció associades. Ahir es va dur a terme la primera reunió de treball d’aquesta nova etapa, en format virtual.