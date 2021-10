Guanyem adverteix que Girona "podria perdre" 9,5 milions d'euros (MEUR) en inversions que estan pendents d'executar abans de finals d'any. El partit considera que hi ha una "manca de diligència" per part de l'executiu liderat per Marta Madrenas i posa com a exemples espais comunitaris de Sant Narcís o l'Eixample. La regidora de Guanyem, Cristina Andreu, ha explicat en roda de premsa que aquestes inversions formen part d'una despesa extraordinària que l'Estat va permetre fer als ajuntaments eliminant el sostre de dèficit amb la condició que es gastessin abans d'acabar el 2021. Andreu lamenta que es puguin perdre 9,5 dels 14,4 MEUR pressupostats lamenten la "falta de compliment" del govern municipal.

En aquest sentit, Guanyem denuncia que encara no s'ha trobat cap espai a Sant Narcís per a ús social, on s'hi destinarien 200.000 euros, ni tampoc s'ha comprat cap local a l'Eixample per ubicar-hi el Centre Cívic acordat per una xifra de 300.000 euros. Un altre compromís del govern, assegura Andreu, era l'agilització de la compra d'un establiment a Vista Alegre i un altre a Can Gibert, però lamenta que "segueixi tot aturat". La regidora de Guanyem, però, reconeix que sí que s'ha avançat en l'adquisició d'un local per als veïns de Montjuïc.

Un altre punt de discòrdia són els 4 MEUR en compra d'habitatge, dels que Andreu assegura que només se n'han executat 680.000 euros i que prop d'un milió està en vies d'adquisició. Per tot plegat, l'edil gironina ha demanat que s'accelerin les compres perquè a final d'any "no es perdi ni un sol euro que pugui ser mobilitzat per frenar la precarietat habitacional que pateix la ciutadania gironina". Finalment, Andreu ha recriminat al govern de Madrenas que mantingui "poques ganes de compartir la informació i que prengui decisions unilateralment".

D'altra banda, la també regidora Laia Pèlach ha valorat l'acord de pressupost de l'any 2019. Pèlach ha destacat que l'executiu s'ha "quedat molt lluny d'assolir els mínims desitjables", malgrat haver pactat algunes mesures amb Guanyem.

Entre els projectes pressupostats que el govern municipal no ha complert hi ha la pacificació d'un carrer a Pla de Palau-Sant Pau, un altre a Sant Narcís així tallar el trànsit periòdicament a Joan Maragall per revifar el comerç de la zona. Guanyem assegura que tampoc s'ha donat resposta a una proposta seva per dinamitzar conjuntament amb Salt la zona fronterera del parc Núria Terés, ni s'ha arribat a convocar mai una taula per reformular Temps de Flors.

Pèlach ha recordat que al calaix també hi continua havent el desenvolupament d'un menjador social per a la gent gran a l'Esquerra del Ter així com un Espai Jove al mateix sector o la inauguració d'una Oficina Energètica Municipal. En matèria d'habitatge la regidora de Guanyem ha lamentat que no tenen "cap notícia" sobre el compromís de mobilitzar dos solars de titularitat municipal de Can Gibert per impulsar un projecte d'habitatge cooperatiu i un altre per construir-hi habitatge protegit.

En canvi, des del partit celebren que s'hagi complert el compromís d'elaborar un informe sobre l'impacte dels pisos turístics a la ciutat.