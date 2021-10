Guanyem Girona ha demanat a l’equip de govern que faci públic el programa de Fires i que esclareixi els dubtes que s’estan acumulant respecte a les activitats. «La situació de la pandèmia és prou estable per desenvolupar unes festes amb la màxima normalitat possible però és necessari que s’informi la ciutadania de com seran aquestes Fires», ha dit el regidor Xevi Montoya. «Observem certa inquietud» entre els veïns perquè «encara ha hi ha moltes incògnites per resoldre», ha reblat.

Des de Guanyem demanen que es mantinguin els autobusos nocturns que connecten amb els pobles veïns, una mesura que s’ha arribat a plantejar suspendre. També que es posin «totes les facilitats possibles» a les entitats que organitzen actes i concerts durant les mateixes dates, com ara les Fires Populars.