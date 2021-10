L'Ajuntament de Llagostera i Aqualia, l'empresa gestora del cicle integral de l'aigua al municipi, han signat un conveni per crear un Fons Social per garantir l'accés a l'aigua potable i al clavegueram a tots els ciutadans que no poden fer-se càrrec del pagament de la factura de l'aigua. Aquesta mesura pretén donar cobertura econòmica i evitar el tall de subministrament d'aigua potable a les persones que es troben en una greu situació econòmica.

L'alcalde de Llagostera, Antoni Navarro, i el regidor de Sobiranies, Enric Ramionet, han explicat que "és coneguda la incapacitat que tenen algunes persones o famílies de municipi per poder pagar els subministraments bàsics, com l'aigua. Malauradament, aquesta situació està present al municipi i s'han incrementat en els últims anys, com a conseqüència directa del desfavorable context econòmic que estem vivint. La signatura d'aquest conveni és una mostra de com ajuntament i empresa poden anar de la mà per lluitar contra la pobresa energètica i pal·liar aquestes situacions tan difícils per a moltes famílies "

La dotació anual d'aquest Fons serà de 2.000 euros i anirà a càrrec d'Aqualia a fons perdut, sense que aquest import afecti el balanç de la concessió ni als ciutadans. En aquest sentit, el delegat de Barcelona i Girona d'Aqualia, Manel Gómez, ha manifestat que "més enllà de gestionar el Servei Municipal d'Aigua amb totes les garanties de qualitat i oferint les millors respostes tècniques per a la sostenibilitat econòmica i mediambiental, el nostre paper com a empresa especialitzada en la gestió de l'aigua també és garantir la sostenibilitat social i aconseguir que cap ciutadà quedi privat del servei domèstic d'aigua per raons econòmiques ".

Aquest fons beneficiarà de forma puntual a les famílies que no puguin fer front al pagament de la factura de l'aigua. Per a la seva aplicació i gestió, s'elaborarà un protocol per gestionar els diferents casos possibles, validat per totes les parts involucrades en el procés: l'Ajuntament, com a titular de el Servei Municipal d'Aigües i Aqualia, com a entitat responsable de la gestió del servei.