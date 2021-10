Les dues escoles gironines afectades per l’anunci del govern de retirar els concerts als centres que segreguen els alumnes, Bell-lloc i Alzines, mantenien ahir silenci a l’espera de consensuar un comunicat conjunt amb la resta de col·legis catalans que es troben en la mateixa situació (són en onze en total). Ara bé, sobre l’anunci de González-Cambray hi sobrevola tant la decisió del passat novembre del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que va revocar la retirada del concert a Primària a les mateixes escoles com, des de l’altra costat de la balança, la nova llei d’educació espanyola (LOMLOE).

El precedent del TSJC, que va prorrogar els concerts de Primària a aquestes mateixes escoles fins al 2026, obria la porta a pensar que aquesta vegada passaria el mateix si el Bell-lloc, Les Alzines i la resta d’escoles afectades presentessin un recurs contra la decisió del govern. Però, la LOMLOE, o «Llei Celaá» pel nom de l’exministra del PSOE que la va impulsar, ha canviat les regles de joc i complica el manteniment dels concerts a les escoles que es mantinguin fermes en la seva aposta per l’educació diferenciada. En el redactat d’aquesta nova llei d’educació espanyola s’estableix la «prohibició que rebin parcialment, o totalment, fons públics les escoles que segreguin alumnes per sexes». Una prohibició que segons va detallar dimarts el conseller d’Educació, Josep González- Cambray, afectaria Educació Infantil, ESO i Batxillerat de cara ja al curs vinent. A Girona, però, ni Alzines, ni Bell-lloc tenen concertats els dos anys de Batxillerat i a tot Catalunya només li tenen dues de les onze escoles que segreguen per sexe.

«Ara tenim més cobertura jurídica; si volen tornar-ho a portar als tribunals, estem acostumats que ho judicialitzin, no hi ha cap argument jurídic perquè ens tornin a imposar cap mesura cautelar», va assegurar dimarts, en el moment de l’anunci, el conseller d’Educació Josep González- Cambray fent referència al canvi del marc legal que suposa l’arribada d’una LOMLOE. Una modificació de les regles de joc que, per exemple, a Madrid el govern d’Isabel Díaz Ayuso es va «saltar» prorrogant els concerts educatius abans de l’entrada en vigor de la LOMLOE.