Considerat un dels cinquanta intel·lectuals més influents del món, Philippe van Parijs, és a Girona per participar en el simposi internacional que, avui i demà, reflexionarà sobre pensament del filòsof polític John Rawls. Van Parijs tancarà demà el simposi sobre l’autor d’«Una teoria de la justícia», però, aprofitant la seva presència a la ciutat, aquesta tarda oferirà conferència oberta a tothom: Linguistic justice against multiculturalism? (Justícia lingüística contra el multiculturalisme?). Serà a les set de la tarda, al Centre Cultural La Mercè.

Reconegut en l’àmbit acadèmic internacional per les seves reflexions sobre renda bàsica internacional, Philippe van Parijs va publicar l’any 2011 «A Linguistic Justice for Europe and for the World» on defensava «la instauració de l’anglès com a llengua franca mundial al mateix temps que l’aplicació coercitiva del principi de territorialitat lingüística a favor de les llengües locals». Temàtica que centrarà la seva conferència d’avui a Girona.

Més enllà de la seva intervenció d’aquesta tarda a la Mercè, organitzada conjuntament entre la UdG i l’Escola Municipal d’Humanitats, Van Parijs és a la ciutat per participar en el simposi internacional sobre el pensament de John Rawls que compta amb la participació de gairebé 50 especialistes internacionals en l’obra d’un filòsof polític considerat «una referència ineludible en el pensament polític actual».

El simposi, que està organitzat per la Càtedra Ferrater Mora de Pensament Contemporani de la UdG conjuntament amb la Universitat de Barcelona, l’Autònoma i la Pompeu Fabra, compta amb mig centenar conferenciants de diverses universitats europees i americanes, especialistes en l’obra de John Rawls com el mateix Philippe van Parijs, però també Roberto Gargarella, Véronique Muñoz-Dardé o Josep Joan Moreso entre d’altres. En total hi haurà 36 comunicacions al llarg dels dos dies.