L’Ajuntament de Salt i l’Associació de Veïns del Barri Centre han posat en marxa, conjuntament, el projecte que porta per nom "Construïm Barri Centre" i que neix amb l’objectiu d’implicar les famílies en el manteniment de les zones comunitàries on viuen. En aquest sentit, el projecte compta amb un pressupost en aquesta primera convocatòria de 4.300 euros i hi participaran tres comunitats diferents que són les que s’hi han mostrat interessades.

Assessorats per professionals, els treballs que realitzaran les famílies dels immobles seran reparacions de les instal·lacions elèctriques (llums, endolls) o pintar les zones comunitàries com les escales dels edificis.

L’alcalde de Salt, Jordi Viñas, explica que “posem en marxa la prova pilot amb l’objectiu de consolidar-la i, un cop fem la valoració d’aquesta primera experiència, anar progressivament dotant-la de més pressupost i ampliant-ho a altres comunitats i barris del municipi”.

Viñas afegeix que “és molt important crear aquest vincle entre les famílies que conviuen en un mateix espai per tal d’aconseguir tenir cura, entre tots i totes, de les zones comunitàries i empoderar els veïns i veïnes per evitar-ne el seu deteriorament”. Per la seva banda, el vicepresident de l’AAVV, Jaume Puebla, parla de Construïm Barri Centre afirmant que “serà un dels eixos vertebradors per la nostra associació a l'hora d'aconseguir teixir una xarxa veïnal cohesionada. Implicar a les veïnes i veïns d'una comunitat en un projecte de masoveria urbana servirà per establir unes bases sòlides per les comunitats que s'hi adhereixin”.

Les tasques de masoveria comunitària que inclou la proposta de Construïm Barri Centre està previst que es posin en marxa durant les properes setmanes i tal com explica el regidor d’Habitatge, Àlex Barceló, “des de l’àrea i l’Oficina d’Habitatge continuem col·laborant i mediant amb les comunitats com un dels pilars bàsics per transformar i recuperar, en aquest cas, els espais més deteriorats del Barri Centre”.