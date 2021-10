La presentació del llibre «Girona XX-XXI. Geografia urbana d’una ciutat en moviment» del geògraf Narcís Sastre aporta pinzellades sobre quin ha de ser el futur del vehicle privat a la ciutat i esdevé un clam per aconseguir una àrea urbana sense reticències dels municipis cap a la capital

«Quan preguntes si calen accions per lluitar contra el canvi climàtic, tothom et diu que sí. I quan preguntes si volen més espais per a bicicletes, també et diu tothom que sí. Però quan dius que treus els aparcaments de sota de casa de la gent per fer-hi passar un carril-bici, tothom diu que no». L’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, s’expressava així per posar de manifest les dificultats de les administracions per aplicar determinades mesures que afecten directament la ciutadania. La presència dels cotxes al centre de la ciutat - o al nucli principal del terme municipal- va ser un dels punts de debat de la taula rodona de presentació del llibre Girona XX-XXI. Geografia urbana d’una ciutat en moviment (Llibres del Segle) del geògraf, professor i exregidor Narcís Sastre. Madrenas va deixar clar que per tirar endavant segons quines mesures cal fer-ho del braç de la ciutadania i va insinuar que en poblacions com Barcelona, no s’està fent així, sinó amb imposicions.

L’autor de la publicació és bastant radical en la necessitat que la ciutat sigui per a les persones i planteja diferents mesures per castigar o excloure el vehicle privat de l’interior de la ciutat, com ara l’encariment dels aparcaments o del pagament per entrar a la ciutat en cotxe. Narcís Sastre ahir, més moderat en el llenguatge, va dir que els diners recaptats haurien de servir per destinar-los a polítiques de mobilitat. El geògraf va insistir a dir que, per exemple, caldria repensar els carrers de deu metres d’amplada que ara tenen una vorera d’un sol metre a banda i banda i els vuit metres restant destinats al pas de vehicles a places d’aparcament a banda i banda. «Cal que els carrers siguin per les persones i no un lloc on aparcar vehicles hores i hores», va exposar. A més, va recordar l’exregidor de circulació Fèlix Josep Gassiot, que ja l’any 1983 parlava de potenciar l’ús de la bicicleta i apuntava que fer més aparcaments al centre només provocaria que hi anessin més cotxes.

Recels cap a Girona

Pel que fa a l’àrea urbana de Girona, l’exalcalde i exconseller Joaquim Nadal va aixecar una llançar en favor de la capital que va dirigir durant més de dues dècades: «l’àrea urbana no té solució fins que tots els municipis no xxx les seves reticències, pors i recels cap a la ciutat central. La capital pot ser generosa, però necessita rebre un reconeixement que no té dels veïns». Una frase que va agrair l’alcaldessa, però que possiblement l’exbatlle va etzibar recordant personatges i conflictes passats. El director general d’ordenació territorial i urbanisme, Agustí Serra, va posar de relleu les disputes verbals entre alcaldes i alcaldesses pel possible aterratge d’Ikea a la zona, tot i que Madrenas va apuntar que Girona es va acabar retirant -potser per generositat o potser per obtenir el nou hospital Josep Trueta, que ha acabat a Salt-.

Nadal va dir, per exemple, que si Fornells té els concessionaris de cotxes, no és només perquè té el polígon, sinó perquè està al costat de Girona. Més tard des del públic, l’exdirector de l’oficina d’exteriors Acció de la Generalitat a Berlín i Stuttgart, Martí Adroher, lamentaria que ningú li repliqués que a Salt, també a tocar de Girona, hi ha «bosses de pobresa».

Havien iniciat la taula rodona el president del Col·legi d’Arquitectes, Marc Riera, i la degana, Assumpció Puig, que entre altres qüestions va reclamar que es cregués, precisament, en l’àrea urbana. La taula rodona, moderada pel subdirector de Diari de Girona, Oriol Puig, es va fer a la seu del Col·legi d’Arquitectes de Girona la va tancar la consellera de Recerca i Universitats. Gemma Geis que va explicar que un dels principals reptes que té és «la de prioritzar la recerca en arquitectura i urbanisme».