La secció quarta de l'Audiència de Girona havia de jutjar un cas de presumpte proxenetisme, maltractaments i detenció il·legal a Girona que finalment s'ha suspès perquè ni l'acusat ni la víctima s'han presentat. El judici dels fets, que van tenir lloc entre finals de 2013 i el 2016, ja s'ha suspès en dues ocasions. La pròxima vegada només se citarà l'acusat, ja que la fiscalia ha renunciat a la declaració de la víctima.

La fiscalia no s'ha personat en aquest cas i demana l'absolució de l'acusat per falta de proves. Segons sosté l'acusació particular, entre finals de 2013 i el 2016 la víctima va ser obligada a exercir la prostitució sota les ordres del processat. Situa els fets en un pis de Girona del carrer Fontanilles, i després en altres pisos d'altres municipis. A l'escrit de conclusions provisionals de l'acusació particular, indica que "amb la proposta enganyosa de dur la víctima a treballar en un pis per tenir cura de persones grans la va obligar a romandre en un pis amb altres dones i obligant-la a prostituir-se sota l'amenaça de tancar-la a casa seva amb la seva filla i no deixar-les sortir". En una ocasió subratlla que la va amenaçar de tancar-la "al cul del món amb la nena" i de desaparèixer de no seguir amb aquestes activitats.

L'acusació sosté que la víctima va acabar accedint després d'una negativa inicial perquè l'investigat li va dir que "només serien quatre dies" i que després ja no ho hauria de fer més. Tot plegat sota un clima d'amenaces del processat contra la seva filla i ella que la van empènyer a accedir, subratlla.

Vexacions i amenaces

Després d'aquests dies pactats, l'acusat va seguir obligant la víctima a prostituir-se perquè es va gastar els 1.000 euros que la víctima va guanyar treballant de forma ininterrompuda durant les 24 hores del dia.

Durant el temps que va durar aquesta situació, el processat també hauria agredit de forma habitual a la víctima i a la seva filla petita psicològicament i físicament . L'acusació manifesta que el mateix acusat va declarar que tornava a casa seva amb un "elevat estat d'embriaguesa i que l'agredia verbalment i físicament".

El processat també està acusat de tancar la víctima i la filla dins de casa sense deixar-les sortir. D'aquesta manera evitava que pogués demanar ajuda o que denunciés els fets. L'acusació recull l'amenaça que si no se sotmetia a la seva voluntat "li faria la vida difícil a ella i a les filles". També va rebre amenaces de mort.

En un moment indeterminat de 2016 la víctima va decidir deixar la prostitució, "tot i saber que aquest fet li comportaria represàlies", conclou l'acusació en les seves conclusions.

Per tots aquests fets, que inclouen els delictes de violència en l'àmbit familiar, prostitució i detenció il·legal, l'acusació particular demana 6 anys i mig de presó pel processat i una multa, tot i que no n'especifica la quantitat.

La fiscalia, per la seva banda, sosté que no ha quedat acreditat cap dels fets exposats. Per això demana la seva absolució, en el mateix sentit que la defensa del processat.