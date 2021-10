La construcció d’una marquesina al parc Central de Girona entre l’estació de la Renfe i la del TAV continua sumant capítols i despropòsits. La darrera adjudicació de l’obra està encallada a la Comissió Jurídica Assessora. I era la segona licitació perquè la primera va acabar amb l’empresa adjudicatària en fallida econòmica. Aquest segon torni ha arribat a la Comissió després que, fa uns mesos, l’Ajuntament rescindís el contracte en considerar que incomplia amb l’inici dels treballs.

L’empresa Comet Martínez Boix SL va rebre l’encàrrec per construir aquest teulat, el juny del 2020, tot i quedar tercera al darrer concurs obert per l’Ajuntament a finals del 2019. S’havia compromès a fer els treballs per 391.613,85 euros i l’Ajuntament li va concedir l’obra després de comprovar amb la documentació presentada i els informes dels tècnics que complia tots els requisits.

Les empreses que havien quedat en primer i segon lloc en aquest concurs es van acabar descartant després que l’Ajuntament detectés possibles problemàtiques. Una (Conspai SL) no explicava com feia una rebaixa molt important amb el preu del quilo de ferro necessari per a l’estructura i l’altra ( Excavaciones Ampurdan 2000 SL) no estava al corrent de pagament amb l’Ajuntament.

Quan l’Ajuntament de Girona va detectar que l’adjudicatària no iniciava els treballs ni seguia el calendari pactat va enviar-li requeriments per tal que executés l’obra però, segons l’Ajuntament, mai rebia respostes contundents, i només s’excusava en problemes per rebre el material per fer el projecte per culpa de la Covid.

A finals d’octubre de l’any 2020 va decidir donar per acabat el contracte. Com que l’obra estava adjudicada i el contracte formalitzat, no hi havia opció legal d’encarregar els treballs a l’empresa que va quedar en el següent lloc al concurs públic (ja seria la quarta posició) i s’hauria de fer un nou concurs.

Fonts municipals han assenyalat que «per tornar a licitar l’actuació- en cas així acabi essent-, s’haurà de revisar el projecte perquè els preus canvien» ja que han passat els anys i alguns material s’han encarit. Per tant doncs, molt probablement, la construcció d’aquesta marquesina s’acabarà costant més del previst si s’obre un tercer concurs.

Abans però, la Comissió Jurídica Assessora haurà de dictaminar si la finalització del contracte amb l’adjudicatària s’ha fet correctament. Aquesta comissió és un òrgan assessor del Govern català encarregat que vetlla per la legalitat de l’actuació de la Generalitat i dels ens locals de Catalunya.

El primer concurses va fer a mitjans del 2017. La vencedora, la constructora Argon Informatica, havia ofert fer-ho per 331.672,95 euros. No obstant això, el gener de l’any 2018 hi va renunciar per problemes econòmics i la fallida va arrossegar tot el procés d’adjudicació. No es va poder oferir el projecte a l’empresa que havia quedat en segon lloc perquè el contracte ja estava signat i es va haver d’esperar que un jutge resolgués la fallida econòmica i alliberés el projecte de l’empresa a Girona perquè el pogués fer una altra empresa.

No es va poder tornar a licitar fins a finals de l’any 2019. I l’adjudicatària final és la que es va acabar adjudicant a la tercera millor oferta i que ara està encallada a la Comissió Jurídica Assessora.

Aquesta marquesina s’ha d’instal·lar en substitució del passadís cobert enderrocat ja fa anys i que connectava les estacions del TAV i de la Renfe. L’Ajuntament va decidir tirar a terra aquest passadís a petició dels veïns de Sant Narcís que ho van demanar en una assemblea. La marquesina ha de servir per donar aixopluc si plou o fa molt de sol. El juliol del 2016 els veïns van demanar l’enderroc passadís, que es va acabar tirant a terra el setembre del 2017.