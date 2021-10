Quart es transformarà per acollir la primera edició de Fira Alquímia en una jornada plena de sorpreses i activitats per a grans i petits. La fira se celebrarà el dia 31 d'octubre a la plaça de les Terrisseres, i comptarà amb prop d’una trentena de parades de tarot, pèndols, energies, reflexologia podal, minerals i encens, entre altres.

Segons el diccionari l’Alquímia era «la doctrina i l’estudi experimental dels fenòmens químics que tenia per objecte trobar la pedra filosofal i l'elixir de llarga vida». Un univers ple de màgia i misteri que l’Ajuntament de Quart duu a les comarques gironines coincidint amb el dia de Halloween i la vigília de Tots Sants.

A través d’aquesta paraula, Alquímia, que evoca transformació i misticisme, l’Ajuntament pretén despertar l’infant que tothom duu al seu interior tot potenciant la imaginació, la descoberta i les ganes de passar-ho bé. Per a dur-ho a terme comptarà amb la col·laboració de Projecte Ulisses, entitat especialitzada en educació emocional i en l'organització d'activitats lúdiques, esportives, educatives i formatives per a totes les edats.

Una jornada plena d’activitats

La Fira s’iniciarà a les 10 del matí. La plaça de les Terrisseres serà el punt central en el qual s’instal·laran les paradetes i es realitzaran la majoria de les activitats: espectacles de màgia, tallers màgics, activitats infantils i juvenils.

Durant tot el matí es durà a terme un espectacle de màgia itinerant per totes les paradetes. A les 11 hores es realitzarà un taller de fabricació de varetes màgiques per als més petits. A la mateixa hora, però dedicat al públic adult, es farà un taller d’interpretació de malsons a càrrec d’Imma del Destí en el qual els assistents podran descobrir el significat dels seus malsons més recurrents: quedar-se tancat en un ascensor, ofegar-se, ésser perseguit i no poder córrer... I, finalment, a les 12 hores, serà l’hora del conte infantil amb l’espectacle «Un gra de sorra».

Les activitats de la tarda, més encarades a la celebració del Halloween, s’iniciarà a les 16.00 hores amb un gran espectacle de màgia per a tots els públics que també tindrà lloc a la Plaça de les Terrisseres. I, a partir de les 18 hores, pels més petits hi haurà un itinerari lliure per les més de trenta cases col·laboradores del municipi per fer el conegut Trick or treat i aconseguir llaminadures.

Pels més grans (a partir de 12 anys), també a les 18 hores, es realitzarà el Zombie Hunter. Aquesta serà l’activitat estrella de la jornada i es tracta d’un joc de rol en viu que es durà a terme en la foscor, al bosc de l’entorn de Quart. Els participants podran escollir formar-ne part com a zombie o com a supervivent. Els supervivents hauran de superar una sèrie de reptes per intentar no ser caçats pels zombies. Una experiència única plena d’adrenalina que no deixarà indiferent a ningú.

En aquestes dues últimes activitats es recomana venir disfressat. També es recomana al sopar popular que posaran punt i final a la jornada i que comptarà amb un DJ. S’iniciarà a les 20.30 hores al Local Social de Quart, que obrirà portes a les 20.00h. Els tiquets del sopar, que tenen un cost de 3,5 euros i que consisteix en un entrepà de Frankfurt i beguda, es podran adquirir (amb targeta bancària) a l’Ajuntament de Quart de dilluns a divendres de 8 a 14.30 hores. Es requereix fer el pagament amb targeta.

La resta d’activitats són gratuïtes. Tanmateix, per control d’aforament, es requereix inscripció prèvia per activitat. Es pot consultar els links dels formularis d’inscripció a través de l’agenda del portal web de l’Ajuntament de Quart.

La castanyada

L’Ajuntament de Quart també vol potenciar les tradicions catalanes. Amb aquesta finalitat, el dia abans de Fira Alquímia, el 30 d’octubre, s’ha organitzat la festa popular de la Castanyada per a tothom que hi vulgui participar. A les 17 hores es durà a terme una sessió de teatre infantil a càrrec de la companyia La Minúscula titulada «Contes de tardor» i es repartiran castanyes entre els assistents.