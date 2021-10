L’empresa encarregada del manteniment de l’arbrat de la Devesa s’ha desplegat per l’interior del parc amb dues grues de grans dimensions. Es tracta de la revisió i poda de les branques situades a més alçada dels plàtans que se sol portar a terme abans de l’inici de les Fires de Sant Narcís, tal com ha recordat el regidor de Sostenibilitat, Martí Terés. L’actuació dura diversos dies i es va fent per zona. L’objectiu és evitar ensurts i que puguin caure branques en mal estat.

Aquests dies, prèviament, es prohibeix l’accés a la zona posant cintes per evitar que els treballs puguin afectar algun vianant si es desprèn alguna branca. Ahir una de les màquines operava a tocar de l’esplanada que abans ocupada l’estadi de futbol Fèlix Farró i l’altre estava intervenint al vial perimetral asfaltat que ressegueix el riu Ter.

Enguany, l’empresa que fa el manteniment és nova. Es tracta de Doctor Arbol- Arbol Investigacion Y Gestion Sl que es va imposar en un concurs al qual s’hi van presentar quatre ofertes més. L’adjudicatària farà aquesta tasca dos anys per uns 258.386,26 euros. Es pot prorrogar anualment, dos cops.