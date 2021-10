La policia municipal de Girona va detenir ahir al migdia un home de 28 anys per un delicte de danys després d’entrar a l’ Oficina d’Informació i Atenció Ciutadana i malmetre diferents objectes. L’individu, sense antecedents va irrompre a la sala, situada a la planta baixa de l’edifici consistorial i va començar a llançar diverses cadires. Segons una persona que va veure els fets, va trencar un vidre i un gerro. Els treballadors van fugir per una porta contrària. Aquesta persona va lamentar que no hi hagués el policia a la porta, assegurant que succeeix massa sovint. Segons l’Ajuntament, era molt a prop i va poder detenir l’home ràpidament.