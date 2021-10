El grup Enracha va inaugurar ahir la segona sala d’entreteniment i jocs a Girona amb capacitat per a 200 persones. L’operador de jocs català, filial de la britànica The Rank Group, ha situat el nou local al polígon Mas Xirgu. Hi ha espai per jugar al bingo i per apostes esportives, joc electrònic, bar i pantalles per seguir les competicions. La inversió és de prop d’un milió d’euros.