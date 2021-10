La tinenta d’alcaldia i regidora d’Hisenda i Règim Interior a l’Ajuntament de Girona, Maria Àngels Planas, assegura que «totes les inversions que hem aprovat aquest any s’executaran, no n’hi ha cap que estigui en perill». És la contundent resposta que ha donat a Guanyem, principal partit a l’oposició, després que ahir manifestessin que es podrien perdre 9,5 milions d’euros en inversions si no s’acaben executant abans que acabi l’any.

Planas recorda a Guanyem que el govern espanyol ha flexibilitzat i prorrogat fins a finals del 2022 l’execució de les inversions a tots els ajuntaments. «Realment és preocupant que el principal grup a l’oposició d’un ajuntament com el de Girona no sàpiga això, i que per culpa d’aquesta desinformació generi inquietud infundada entre els veïns. Però encara és més preocupant que sí que ho sàpiguen i optin per enganyar a la gent per tactisme polític».

Des de Junts recorden que el govern va dur al ple de gener una proposta d’inversions de 13 milions que Guanyem va bloquejar «tot i conèixer que les llargues tramitacions a què obliga la normativa estatal feia necessari aprovar els projectes com més aviat millor per tal que es poguessin executar aquest any», recorda Junts. Eren més de 100 projectes que «revertien directament en la cohesió social, la millora dels serveis públics i el desenvolupament econòmic», en habitatge social, reformes a escoles, la nova comissaria de Santa Eugènia, nous locals per a entitats com el nou espai social de Montjuïc, el menjador de l’esquerra del Ter, millores pel Centre de Distribució d’Aliments, nous vehicles municipals, la millora en la il·luminació i asfaltatge de més de 50 carrers, o l’oficina verda.

Malgrat aquesta actitud de bloqueig, i conscients de la delicada situació generada per la crisi de la Covid i de l’oportunitat que és per als Ajuntaments el canvi de criteri del govern espanyol pel que fa a la regla de la despesa, en plens posteriors el govern va poder aprovar diferents inversions, arribant a acords amb els diferents grups a l’oposició. Alguns d’aquests projectes ja estan executats, com la compra de pisos i autobusos. Posteriorment, el govern espanyol va flexibilitzar els terminis, i ara tots els ajuntaments tenen marge fins a finals del 2022 per portar-los a terme.