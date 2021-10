L’Ajuntament de Salt ha decidit congelar les ordenances fiscals i les taxes municipals de cara a l’any 2022. Així, el govern dona continuïtat a la política que ja havien començat a aplicar aquest any, amb l’objectiu de continuar «al costat dels veïns» i ajudar a superar l’impacte de la covid-19. El consistori també ha introduït noves bonificacions, per a propietaris d’immobles que es destinin a residència per estudiants, i també per a comunitats que instal·lin sistemes de producció elèctrica solar. Aquest paquet de mesures es debatrà durant el ple d’aquest dilluns. Una de les novetats serà que els propietaris dels immobles que es destinin a residència d’estudiants, amb la corresponent llicència, tindran la bonificació del 50% en la quota íntegra de l’IBI durant un termini màxim de cinc anys, i que no excedirà de l’exercici de 2029.

D’altra banda, durant els exercicis de 2023 a 2027 i fins a una reducció màxima de l’IBI de 300 euros, es bonificarà els immobles que hagin instal·lat sistemes de producció d’energia elèctrica provinents del sol, sempre que formin part d’una comunitat energètica o comunitat d’energies renovables.

L’alcalde de Salt, Jordi Viñas, valora la congelació de les ordenances fiscals 2022 com «un exercici per continuar donant suport a la reactivació econòmica del municipi. L’evolució de la covid-19 és favorable, però el seu impacte i les seves conseqüències encara es perceben. A més a més, s’està castigant els ciutadans amb pujades com la del preu de la llum i per responsabilitat hem decidit no augmentar la càrrega impositiva a les llars saltenques».

Famílies nombroses

Per al proper exercici s’amplia fins a 54.000 euros els ingressos de les unitats de famílies nombroses que poden accedir a una bonificació del 60% de l’IBI i també es prorroga la bonificació, enguany del 40%, de la quota Íntegra de l’IBI per als immobles destinats a activitats culturals on s’exerceixi una activitat econòmica que hagi quedat afectada especialment per la pandèmia covid-19.

El regidor d’Hisenda, Toni Vidal, afegeix que «per a les ordenances d’enguany fem un pas més en l’aposta per la sostenibilitat i el foment de les energies renovables. Tot plegat sense deixar de reforçar les bonificacions a les famílies nombroses o ampliar un any més les destinades a l’activitat cultural».