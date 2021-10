Manifestació ahir a Girona contra l’encariment reiterat del preu de la llum i el model energètic actual. El lema «La llum és un dret, no és un negoci» es va repetir al llarg de tot l’itinerari, amb inici al parc Central, davant l’estació de l’AVE, i final a la seu de la Generalitat a la ciutat. Convocada per 39 entitats socials, sindicals, veïnals i polítiques de les comarques gironines, la concentració va aplegar unes 600 persones segons la Policia Municipal.

En la marxa de la protesta, que va durar quasi dues hores, els participants van fer parada a les oficines d’Endesa i de Naturgy, i també davant la seu de la Generalitat, es van llegir manifestos carregant contra les grans empreses energètiques i l’encariment del preu de la llum, i es va reclamar que es posi fi a la pobresa energètica, i que es transiti cap a un model energètic sostenible. Les dues oficines de les elèctriques, així com la seu de la Generalitat i la subdelegació del Govern espanyol, van ser encartellades.

El manifest va carregar contra l’actual model energètic: «està en mans d’una màfia que entén la llum com a negoci i no com a dret», alertava el manifest de la protesta, que també acusava l’«oligarquia de grans multinacionals que controla el 90% del sistema elèctric espanyol» de ser «responsable directe de la crisi climàtica i especula amb el preu de la llum pel seu benefici econòmic i en contra dels interessos de la majoria». En el text, les entitats adherides van recordar els problemes amb talls de llum que viuen barris concrets de ciutats, com els que pateixen a Font de la Pólvora a Girona, assenyalant el «servei deficient» que donen les multinacionals, «especialment en entorns socialment vulnerables».

La protesta va reclamar l’accés a l’energia «per tothom», i per això apel·lava als governs català i espanyol, que «tenen la responsabilitat i el deure de recuperar el control de l’energia» i també es dirigia als ajuntaments perquè impulsin models de sobirania energètica.

Pobresa energètica

Després de sortir del Parc Central, la marxa va fer una primera parada davant l’oficina d’Endesa, al carrer Riu Güell. Allà, representants de la PAH Gironès van llegir un manifest posant l’atenció sobre la pobresa energètica i les famílies que es troben en vulnerabilitat extrema.

En el text van defensar el «dret a accedir a un subministrament bàsic que arribi a tothom i a qualsevol barri, però no a qualsevol preu». En aquest sentit, des de la PAH Gironès van exigir que es garanteixi el subministrament, ja que «no s’està complint com diu la llei». L’entitat també va reclamar que es pugui rebre el bo social elèctric escollint «a qui volem que ens subministri energia», i que no estigui limitat només a dues grans empreses elèctriques.

Posteriorment, a l’oficina de Naturgy de la Gran Via de Jaume I, van prendre la paraula des de l’entitat Rebel·lió o Extinció Girona, enfocant-se en la defensa d’un model elèctric sostenible. En el seu manifest van carregar contra les grans multinacionals per ser «els principals emissors de gasos d’efecte hivernacle del país» i per «especular amb els preus». Així, des de l’entitat ecologista van reclamar que el model es transformi cap a l’ús de les renovables, l’autoconsum i la democratització de l’energia.

Les dues seus de les elèctriques van ser encartellades amb el lema de la manifestació, així com també la subdelegació del govern espanyol i seu de la Generalitat, on es va llegir un tercer manifest i va finalitzar la protesta. En aquests punts, també es van tirar petards. Tot plegat, emmarcat en un ambient festiu alimentat per una batucada que va acompanyar la marxa.