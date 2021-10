El circ Històric Raluy tornarà a plantar la carpa a Girona per les Fires. La companyia portarà a l’escenari l’espectacle contemporani de circ tradicional Vekante, que lidera la prestigiosa acròbata i fonambulista Rosa Raluy. L’espectacle Vekante, va rebre el premi Zirkòlika 2019 al millor espectacle de circ amb carpa. Actualment la companyia està en plena gira per tot Catalunya i després de les funcions previstes a Figueres i a Vic aterrarà a la festa major gironina, per exhibir les seves funcions del 28 d’octubre al 7 novembre. Posteriorment, el circ seguirà la seva ruta cap a Mataró i Barcelona.

En el xou que combina esforç, sacrifici i passió, la màgia escènica de Rosa Raluy converteix el despertar (Vekante en esperanto) d’un jove acròbata en un món habitat de ballarins, pallassos, actors i acròbates. L’espectacle es farà amb totes les garanties sanitàries adequades a la normativa que marqui el Procicat en aquell moment.

La companyia podrà ser a les Girona després de vèncer el concurs obert per l’ajuntament, interessant en què hi hagi un circ per les Fires, una tradició que no es vol perdre. La carpa amb els carruatges de fusta de principi de segle XX s’instal·laran a tocar del pont de la Barca, en un aparcament de terra molt a prop de la rambla Xavier Cugat de Fontajau i el complex Ocine.

Les entrades per assistir a alguna de les sessions previstes per les Fires ja es poden comprar anticipadament a la pàgina web del circ. Hi ha funcions a un preu més econòmic ja que s’ha marcat com el dia de l’espectador. Passa en la primera sessió (28 d’octubre) i a la del 4 de novembre. A més a més, el 2 i 3 de novembre hi ha descomptes del 30 per cent si s’adquireixen els tiquets abans de les dotze del migdia d’aquell dia i el 5 de novembre, la reducció pot arribar al 20 per cent.

Rosa Raluy ja va ser a la capital gironina l’any 2019. L’any passat, va ser el torn d’una altra companyia de la mateixa família: el circ Raluy Legacy. La seva aventura per Girona va ser èpica. Va topar de ple amb la pandèmia i les restriccions del Procicat i va quedar atrapat a la ciutat. Després de fer retransmissions en línia, va acabar fent set funcions quan les restriccions van permetre tenir públic a les grades, ja a finals del mes de novembre. Amb el seu espectacle Todo (Lo)Cura tenen funcions programades a Amposta, Vinaròs i València.

Molts anys de circ

Històricament, per les Fires a Girona hi ha hagut un circ, tot i que en diferents ubicacions. No obstant, hi ha hagut casos excepcionals en què hi ha hagut dues carpes. L’any 2004, el Circ Cric va llogar un espai privat, l’interior de la plaça de braus, per portar-hi els seus espectacles ja que l’Ajuntament era partidari que només hi hagués un circ a la ciutat.

L’any 2008, l’Ajuntament va optar per Il Circo di Venezia. El Circ Raluy, que ja tenia lligats els contractes per als seus espectacles per les Fires de Sant Narcís es va acabar instal·lant, aquells dies, a Salt perquè no volia perdre els diners del contractes i perquè volia ser a prop de la capital, que estava en plenes festes. El 2011 sí que n’hi va haver dos. I tots dos autoritzats. El Raluy es va ubicar a la plaça Assemblea de Catalunya i el circ italià, a Fontajau. L’any 2018, el Raluy Legacy va acabar posant la carpa a Sarrià de Ter després que ses decidís que no calia que hi hagués cap més circ, tenint en compte que aleshores hi havia espectacles a la Cúpula de les Arts amb el Circ Charlie Rivel. Es dona el cas que, dos anys enrera els artistes del circ Raluy Legacy i l’alcaldessa, Marta Madrenas, van inciar una disputa verbal per un cartell que des de l’Ajuntament es va entendre com a sexista.