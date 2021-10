Els comerciants del centre de Girona alerten d'un repunt en els robatoris en comerços de la ciutat. El gremi, a més, està "preocupat" per les dificultats que hi ha per posar la denúncia. I és que amb la covid-19, l'Ajuntament obliga a agafar hora si s'ha estat víctima d'un delicte. Això fa que molts negocis acabin desistint perquè no poden deixar el seu establiment. La vicepresidenta de l'Associació de Comerciants Girona Centre, Mercè Ramírez de Cartagena, diu que han entrat una instància a l'Ajuntament advertint de la problemàtica i demanen una manera més "àgil" de resoldre les denúncies. Des del consistori asseguren que es tracta de fets "puntuals" i deixen clar que es dona cita "pel mateix dia" en cas de robatoris.

Malestar entre els comerciants del centre de Girona després que en les darreres setmanes s'hagin produït, de nou, robatoris en alguns negocis. El sector estar alerta i, de fet, des de fa uns dies l'Associació de Comerciants Girona Centre ha entrat una instància per demanar a l'Ajuntament que actuï en aquest sentit. I és que a banda del problema d'un nou episodi de robatoris –especialment en locals del Barri Vell-, els comerciants es queixen per les dificultats a l'hora de posar la denúncia corresponent.

El problema és que arran de la covid-19, la Policia Municipal de Girona obliga a demanar hora prèvia per poder denunciar els fets. Això obliga molts comerços a haver de retocar el seu dia a dia i fa que en molts casos no s'acabi reclamant, ja que l'import no és especialment gran.

Per tot plegat, el gremi demana una forma "més àgil" per poder posar les denúncies i que "quedi reflectida la situació". De moment, comerciants, ajuntament, Policia Local i Mossos d'Esquadra ja han acordat una trobada el proper 25 d'octubre per tal de tractar el tema. "S'hauria de buscar algun tipus de denúncia específica pel comerç i que estalviï feina a les dues parts. A ells que no els obligui a dedicar recursos i a nosaltres que ens permeti fer més fàcil aquest procés", argumenta Ramírez de Cartagena.

L'Ajuntament es defensa

Per la seva banda, l'Ajuntament diu que es tracta de casos "puntuals" però descarta que hi hagi una situació com la que es va viure fa uns mesos. En relació a les denúncies assegura que en casos de robatori se sol donar hora "pel mateix dia". En relació a les denúncies per internet, Berloso recorda que "cal que hi hagi un agent de l'autoritat físicament" per poder-la interposar.

"Si truquen al matí se'ls hi dona pel mateix matí i en la resta de casos en un 90% es dona pel mateix dia", remarca el regidor de Seguretat de l'Ajuntament de Girona, Eduard Berloso. El regidor, a més, assenyala que "no és responsabilitat de la Policia Municipal" sinó dels Mossos.