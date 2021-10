L’Ajuntament de Girona tornarà a permetre que hi hagi parades de venda de castanyes a la via pública després que l’any passat acabés denegant aquesta possibilitat als interessats per evitar qualsevol possible acumulació de persones quan els contagis de la pandèmia anaven a l’alça. De fet, les Fires van quedar suspeses a mig fer. El consistori ha obert l’opció de tenir un lloc per vendre aquest producte típic de la tardor gironina a tots els que ja paraven habitualment abans de l’arribada del virus. Pararan allà mateix on ho feien habitualment.

L’autorització és per a una cinquantena de punts de la ciutat que podran fer les castanyes amb llenya i carbó. En matèria de seguretat, als venedors se’ls obliga a tenir un extintor sota la parada i que no hi hagi presència de persones menors d’edat a les parades.

En cap cas, les parades podran anar acompanyades de qualsevol tipus de vehicle al costat de les parades. Ni autocaravanes, ni furgonetes ni vehicles dormitori. Ja podran començar a muntar les parades el 26 d’octubre, però l’autorització per vendre és vàlida a partir del 29 d’octubre.

Decisió conjunta

La regidora de Ciutadania, Maria Àngels Cedacers, ha destacat «la importància que les castanyeres i els castanyers puguin tornar a parar després de l’aturada per culpa de la covid-19 i que això els ha afectat a nivell econòmic». La representant municipal ha volgut posar de manifest també l’acord amb els venedors i venedores: «Hi hem anat de la mà, hem parlat amb tots ells i estan molt satisfets de la decisió, que s’ha pres conjuntament».