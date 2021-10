L’associació Puntaires de Girona organitza diferents actes aquesta tardor per celebrar els 25 anys de l’entitat. Les propostes compten amb el suport de l’Ajuntament de Girona, la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya, i s’engloben sota el lema «Cap dona en l’oblit», unint-se al moviment Efecte Matilda. Es tracta d’una campanya internacional per denunciar la transparència que pateixen les dones en l’àmbit científic. En aquest sentit, el col·lectiu s’ha sumat al manifest per reivindicar la història de grans puntaires, el nom de les quals ha quedat amagat darrere el nom d’un gran dissenyador, o de grans artistes a qui ningú va valorar els treballs.

«Fer punta és una tradició a casa nostra, és un art que moltes vegades queda relegat a l’àmbit domèstic, de manera que no té el reconeixement que es mereix. Per això cal destacar tota la feina que fa l’associació per posar en valor aquesta pràctica, i tot l’esforç que destinarà als actes de celebració dels 25 anys, que permetran que tota la ciutadania comprovi la qualitat de molts treballs i pugui conèixer experiències de tot el món al respecte», va subratllar l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas.

«L’associació de puntaires de les comarques de Girona és una peça imprescindible de la riquesa del teixit identitari i cultural de la nostra demarcació. Té el valor afegit que incorpora una mirada de gènere singular que, a través de l’art, enllaça diverses generacions de dones», va ressaltar el president de la Diputació, Miquel Noguer.

Al seu torn, la delegada del Govern a Girona, Laia Cañigueral, va afirmar que «visibilitzar les dones i el talent femení és necessari per eliminar desigualtats, però també per recuperar referents i crear-ne de nous; per això és rellevant que les Puntaires de Girona celebrin el seu 25è aniversari reclamant que no quedi ‘cap dona en l’oblit!». Segons Cañiguera, es tracta d’ina commemoració reivindicativa «que ens permetrà apropar-nos a aquest col·lectiu d’artistes i gaudir de les seves obres; una bona oportunitat per impregnar-nos de tradició i creativitat».