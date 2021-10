El Departament d'Educació de la Generalitat i l'Ajuntament de Girona han anunciat avui la reordenació dels dos centres públics d'infantil i primària del Sector Est de Girona de cara al curs 2022-2023. Per evitar desajustos entre les dues escoles, de cara al curs vinent, el centre educatiu de Font de la Pólvora acollirà l'etapa d'Infantil (0-6 anys) de tot el sector, sumat a la llar d'infants Cavall Fort. I l'escola de Vila-Roja concentrarà tota la mainada del sector en el període de Primària, entre els 6 i 12 anys.

D'aquesta manera, "planifiquem i posem al dia l'escolarització d'aquest sector per avançar-nos als possibles desajustos, alguns dels quals ja els anàvem intuint", ha afirmat el director dels Serveis Territorials d’Educació a Girona, Adam Manyé, que ha explicat que l'objectiu és que la proposta garanteixi que "malgrat les circumstàncies demogràfiques, el sector conservi els dos equipaments educatius, ajuda a recosir i fomenta la cohesió del sector en l'àmbit educatiu".

La voluntat és que el nombre d'inscrits a cada centre "no amoïni", ha dit per la seva banda el regidor d’Educació, Infància i Esports de l’Ajuntament de Girona, Àdam Bertran. Bertran ha recordat que, amb aquesta nova planificació, es vol "desencallar una situació que fa temps que genera una certa crispació i que és un tema delicat a la ciutat, que s'arrossega des de fa molt temps". Bertran ha defensat que aquesta intervenció també va en la línia de "lluitar contra la segregació" que ja s'havien marcat el curs passat.

De fet, la proposta ja estava feta des del juliol de 2020: "hi ha un consens de què cal fer-hi i avui anunciem que ens posem a caminar en aquesta línia", ha dit el titular municipal d'Educació. Així, esperen acabar d'ajustar els detalls d'aquesta proposta perquè estigui tot a punt i ordenat en època de prematriculació, entre març i abril.

Creació d'un Centre de noves oportunitats

"No es traurà cap servei al sector, no es tancarà cap escola al sector. Al contrari, la proposta és donar més oportunitats a tots els infants i els joves del Sector Est", ha defensat Bertran. En aquest sentit, els dos representants també han anunciat que es treballa amb la voluntat de crear un nou Centre de noves oportunitats en aquest sector. En aquest cas, dependrà de la Conselleria de Treball, però encara s'està treballant en com fer-ho realitat.