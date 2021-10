L'Associació de Famílies d'Alumnes (AFA) de l'escola Eiximenis de Girona s'han queixat dels "riscos arquitectònics" que hi ha a la plaça U d'Octubre i que poden provocar accidents. Segons l'AFA, el mes de maig hi va haver un nen de 8 anys que va caure per un dels accessos a l'aparcament soterrat i va quedar ferit greu. Això va fer que l'AFA classifiqués els punts negres de la plaça i demanés una reunió amb l'equip de govern local per eliminar aquests elements perillosos. La trobada es va fer l'11 de juny i en ella, els tècnics municipals els van reconèixer que hi havia elements arquitectònics de la plaça que incomplien la normativa urbanística. Per això van emplaçar les famílies a donar una resposta a finals de mes.

La plaça U d'Octubre de Girona és un dels punts de joc més habituals pels alumnes de l'escola Eiximenis. Està just davant dels accessos d'aquesta escola i per això és una plaça en què els infants allarguen les estones de pati, després de sortir de l'escola i abans d'arribar a casa.

La plaça, però, no està dissenyada precisament com a zona de jocs infantil. De fet, té diversos elements arquitectònics que les famílies dels alumnes de l'escola afirmen que no compleixen la normativa urbanística. Arran d'un accident d'un dels alumnes del centre el passat maig, des de l'AFA van començar a recollir totes les inquietuds que generava la plaça als pares dels alumnes d'aquesta escola.

Principalment, l'associació indica que hi ha alguns "punts negres" com ara els forats d'accés a l'aparcament soterrani que deixen uns murs de molta alçada i fàcilment accessible per la mainada. Per altra banda, el mur on hi ha una escultura d'una nena també és fàcilment accessible pels infants però no hi ha cap barana que els impedeixi caure pel mur que hi ha més alçada. Un altre punt conflictiu és la tribuna d'escales que hi ha a la plaça sense cap barana i des d'on es pot caure al carrer.

Després d'elaborar el llistat, l'AFA es va assessorar sobre la perillositat d'aquests elements i va descobrir que almenys hi ha cinc punts que incompleixen la normativa urbanística. Per això, l'associació de famílies va decidir reunir-se amb l'Ajuntament de Girona i demanar que retiressin de forma urgent aquests elements arquitectònics de la plaça.La trobada es va fer l'11 de juny a la mateixa plaça U d'Octubre on hi havia tècnics municipals i se'ls va mostrar la perillositat dels punts detectats i l'incompliment de la normativa. Els tècnics van reconèixer que eren zones conflictives i el consistori es va comprometre a buscar una solució amb els arquitectes que la van dissenyar i donar-los una resposta abans del 30 de juny amb les actuacions previstes.

Tres mesos després de la trobada, l'AFA encara no ha rebut resposta per part dels tècnics municipals. Per això el 21 de setembre han insistit en eliminar aquests perills i que mentre no es facin les actuacions pertinents, l'Ajuntament protegeixi de forma preventiva els elements arquitectònics perillosos.

L'AFA tampoc ha rebut resposta a la carta enviada a finals de setembre. Mentrestant, l'associació està parlant amb altres entitats del barri per recollir quines són les inquietuds sobre la plaça. També demanen que qualsevol persona que hagi patit algun accident, ho expliqui a l'equip de pares dels alumnes de l'escola Eiximenis.