L'advocada Marta Alsina és la nova defensora del ciutadà de Girona després que el plenari de Girona hagi aprovat aquest dilluns a la tarda el relleu a Ramon Llorente. Els grups a l'equip de govern (JxCat i ERC) i el principal grup a l'oposició, Guanyem Girona, han votat a favor del canvi. El PSC i el regidor de Cs s'hi han abstingut i la regidora no adscrita ha votat en contra. Ramon Llorente va entrar com a defensor del ciutadà el 14 d'abril de 2009. La figura de defensor del ciutadà va ser creada el 20 de desembre del 1999 i l'objectiu d'aquest organisme és vetllar pels drets dels ciutadans en les actuacions de l'administració municipal.

Ramon Llorente deixa de ser el defensor del ciutadà després de 12 anys i mig d'entrar en el càrrec. Així ho ha aprovat el plenari municipal d'aquest dilluns, qui els regidors de JxCat, Guanyem Girona i ERC han avalat que l'advocada Marta Alsina substitueixi a Llorente al capdavant d'aquesta institució municipal.

En el plenari de comiat de Llorente, l'alcaldessa de la ciutat, Marta Madrenas, ha remarcat que al llarg de la trajectòria l'encara defensor del ciutadà ha deixat "una petjada immensa" a la institució per la seva feina al llarg de més d'una dècada. Madrenas ha afegit que Ramon Llorente sempre ha demostrat treballar per un "servei públic" defensant els ciutadans i vetllant pel compliment dels seus drets.

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, farà efectiu el relleu en els propers dies tal com estableix el Reglament Orgànic Municipal (ROM). A partir d'aquell moment l'advocada passarà a ser la defensora del ciutadà a Girona. Alsina és llicenciada en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Al llarg de la seva trajectòria professional ha exercit tant en el sector públic, com en el privat. S'ha especialitzat en el camp de la responsabilitat civil i patrimonial i en temes laborals i administratius.

Des del 2012 Alsina és diputada primera i vicedegana de la Junta del Col·legi de l'Advocacia de Girona i presidenta de la comissió de normalització lingüística, de relacions institucions, dels drets dels animals i de normativa d'aquest organisme gironí. Des del juny del 2013 també és mediadora en dret civil privat pel Consell de l'Advocacia Catalana.

En l'àmbit personal, Marta Alsina és aficionada a la lectura i l'escriptura i per això ha publicat diversos articles a la revista de Joves Advocats de Girona (JAG) i ha guanyat en diverses ocasions un premi de narrativa curta que organitza la mateixa revista.