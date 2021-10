El Grup Excursionista i Esportiu Gironí (GEiEG) serà l’encarregat de pronunciar el pregó de les Fires de Sant Narcís 2021, que tindrà lloc el dijous 28 d’octubre, a les 20 h, a la plaça del Vi. L’entitat esportiva va celebrar a la tardor del 2019 el seu centenari, però el programa d’activitats es va veure estroncat pel temporal Glòria, que va afectar greument les instal·lacions del club, i, posteriorment, per la pandèmia de la COVID-19. El consistori, escollint-los com a pregoners, vol fer un homenatge a l’entitat per l’esforç que ha fet per superar aquests moments complicats.

L’Ajuntament @girona_cat, representat per la seva alcaldessa @MartaMadrenas ha vingut aquest migdia a Sant Ponç a anunciar-nos que el GEiEG hem estat escollits pregoners de les Fires de Girona d’enguany.



Estem molt agraïts i encarem amb il·lusió i treball aquest bonic repte. pic.twitter.com/yjYkL3DEhm — GEiEG (@geieg1919) 18 de octubre de 2021

L’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha anat aquest migdia a les instal·lacions que té l’entitat a Sant Ponç per comunicar la notícia al president del GEiEG, Francesc Cayuela. “Volem fer un homenatge a l’entitat per reconèixer el seu esperit de resiliència i la seva fortalesa per haver superat i estar superant encara amb molt de valor i compromís aquests darrers anys tan complicats que van començar amb el Glòria i que han continuat amb la pandèmia. També volem fer un reconeixement a aquest treball intens de difusió de la cultura i de l’esport que realitzat el GEiEG; són una eina de cohesió social de la ciutat”, ha afirmat Madrenas.

Per la seva banda, el president del GEiEG, Francesc Cayuela, ha agraït la decisió. “Ens trobem en un moment més dolç, ja que venim d’una època molt convulsa amb el Glòria i la pandèmia que van tocar de valent a tota la ciutat i en particular a nosaltres. Per tant, molt agraïts pel fet que ens reconeixeu la feina que hem estat fent durant aquests 100 anys i, en especial, la d’aquests darrers dos anys”, ha afirmat.

Des dels seus inicis, l’entitat esportiva ha estat estretament vinculada a les Fires de Sant Narcís amb actes destacats com el Concurs de Colles Sardanistes de Girona, que enguany celebra la 80a edició, i el Concurs Individual de Sardanes Revesses de Girona, que arriba a la 62a edició. També són els organitzadors de propostes com el Concurs de Pintura Ràpida, el Concurs de Pesca i el Trofeu de Natació de Sant Narcís.

Cal destacar que l’entitat esportiva i cultural va fer el pregó de les festes de Girona el 1994, amb motiu del 75è aniversari del grup.